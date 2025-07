El desgarrador grito de una mujer en medio un robo en Lanús: "¡Te da el auto, dejalo!"

Martín estaba estacionando el auto cuando tres delincuentes armados los asaltaron bajo la modalidad conocida como “piraña”. En la vereda, Bárbara estaba con su hijo y fue interceptada por uno de los ladrones. Tras esto, abrazó al nene, le tapó los ojos y la boca, y fue ella quien comenzó a los gritos.

“¡Pará que te da el auto! ¡Dejalo! ¡Dejalo!”, se la escucha vociferar con una voz desesperante en el video que quedó registrado gracias a una cámara de seguridad instalada enfrente del lugar del hecho.

robo lanus

Sucede que, tal como se ve y se escucha claramente en las imágenes, dos de los ladrones cargaron sus armas y corrieron hacia el auto para apuntarle directamente a Martín. Como si fuera poco, los dos delincuentes se pararon frente a la puerta del conductor, por lo que la víctima no podía salir para entregarles el vehículo.

“Me dijeron ‘dame todo, dame todo’. Yo quería bajar del auto, pero no me dejaban porque estaban justo adelante. Yo no quería hacer nada. Se ve que en un momento se dieron cuenta que no me estaban dejando y se corrieron. Logré bajar, me subí a la vereda y a los dos segundos se fueron”, relató Martín en diálogo con TN.

Bárbara por su parte, detalló: “Tenía al nene adelante. Le tapé los ojos y en un momento atinó a gritar, así que le tapé la boca, pobre. Uno me dijo ‘dame todo, dame el celular’. Alejé al nene un poco y me sacó la riñonera. Nuestra intención siempre fue darles todo”.

Las víctimas notaron que los delincuentes estaban claramente "nerviosos" y "poco organizados" al momento de cometer el asalto.

En cuanto a su hijo, contaron que el sábado no quiso salir de su casa ni para ir a jugar al fútbol y que el miedo está latente. "Salimos y dice 'cuidado que viene una moto'", contó su madre.

Martin relató además que la situación en el barrio es de inseguridad constante: "Todos los días escuchás que algo pasa, las alarmas vecinales suenan a cada rato. Está bravo".