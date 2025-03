Diego Torres celebra 30 años de carrera y anunció una quinta fecha en Buenos Aires: los detalles

El compositor de hits como “Guapa”, “Tratar de estar mejor”, “Dejame estar”, “Un poquito” y “Donde van” viene de realizar dos shows en noviembre y uno en diciembre también con tickets agotados, regalando un viaje musical por sus clásicos en un espectáculo de casi tres horas altamente emocionante.

Antes de su próximas presentaciones en el país, Diego llegará a España, donde visitará diferentes lugares como Málaga el 12 de abril en el París 15, Barcelona el 14 de abril en el Razzmatazz 2 y Madrid el 15 de abril en La Riviera.

