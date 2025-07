Dos "chetas" de Nordelta opinaron sobre la serie "Viudas Negras": "No están bien representadas"

Continuó, "La gente se confundió, pensó que como nosotras vivimos en Nordelta, me había ofendido, que estaban estigmatizando a la gente de Nordelta y la realidad es que la estigmatizaron mal", "le pudieron haber sacado mas provecho, nos hubiéramos reído mucho más" sumó su compañera.

"Para mi no están bien representadas (...), la mujer de Nordelta no se viste con blazer, chatitas, eso es más gente de otro barrio que tiene que ver con el Opus Dei, con la gente de San Isidro o con alguna de Recoleta muy tradicional, acá no, acá la gente tiene otra onda, y acá la chatita es la zapatilla, pero no es cualquier zapatilla, por ejemplo, vos vas a hacer deporte, vas con la Lason, después tenes la zapatilla de salir que es la Golden Goose", analizó.

Luego pasaron al tema carteras, y acá expresaron: "Acá tenés una evolución de la cartera, primero empezaron con las Prune, después hubo la Guess, despues estuvo la Michael Kors, la Jackie Smith y ahora es Zadig".

Mas adelante tocaron el tema de las fundaciones, "acá la gente no piensa mucho, no tiene mucho contenido, el tema acá es físico porque te involucra mucho el físico hay que estar bien fisicamente, entonces aca se va al gimnasio, al pádel, se tiene personal trainer, se juega al tenis, hay mucho runner y con la bicicleta podes presumir"

A su vez, resaltó, "acá lo importante no es parecer cheto, la gente no habla con la papa en la boca, acá lo que importa es quien tiene más plata" y dejó en claro: "Acá la gente es groncha, no cheta".