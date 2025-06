Dos famosas compartían novio y se enteraron de la peor manera: "Fuimos engañadas"

La situación ocurrió años atrás, cuando ambas trabajaban en Canal 13. “No me enamoré de un compañero de trabajo, igual todo dura muy poco en mi vida. Yo descubrí la existencia de una chica con un mismo novio mío, haciendo la cola para llamarlo por teléfono”, comenzó diciendo Marixa en La Pop, mientras todos escuchaban atentos.

En ese momento, la artista se llevó una gran desilusión al darse cuenta de que quien ella consideraba su novio era el mismo hombre que también salía con Callejón. Las dos lograron descubrir esta mentira y todo terminó de la peor manera posible.

María Fernanda Callejón LAM

“Fue en un descanso en Canal 13, estábamos grabando ‘Peor es nada’, con Fernanda Callejón y ella dice ‘voy a llamar a mi novio’. 'Ay, yo también', le dije. Te estoy hablando del año del jopo. Entonces estaba detrás de ella”, siguió relatando Marixa, con muchos detalles.

Y hacia el final de su relato, agregó cómo pudo saber la verdad y ponerle fin a ese vínculo: “Éramos amigas, qué me importaba lo que iba a decirle al novio. Primero el nombre… qué casualidad que el sobrenombre era el mismo. Llamo al mío, y después me hago la boluda, y le digo a Fer: ‘¿Cómo es el nombre de tu novio real?’ Casi me desmayo. Se armó un quilombo. Fuimos engañadas por este ser despreciable ”.