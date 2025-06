La asquerosa confesión de Rolando Barbano que se volvió viral: "Me olvidé de lavar"

La confesión de Rolando Barbano que podría no gustarle a Marina Calabró

En un divertido debate sobre la ropa interior, el comunicador no dudó en confesar que, a veces, usa más de una vez un mismo calzoncillo y provocó la risa y la expresión de impresión de varios en el estudio, así como también del público que lo escuchaba.

"Se da vuelta. Un día al derecho y un día al revés", reveló, en lo que pareciera ser una costumbre totalmente integrada a su cotidianidad. En este sentido, Mica Vázquez intentó ahondar: "¿Te pasó de tener que recurrir a alguno que estaba para lavar porque no tenías más?".

Ni lerdo ni perezoso, el novio de Marina Calabró contó: "Claro... Viste cuando te sentís que estás revisando el tacho de basura en donde tenés la ropa sucia y decís 'uy, me olvidé de lavar', y ya lo diste vuelta varias veces el que venís usando...", respondió.

"¿Varias veces? Hay un límite", intervino Cris Vanadía, que se encontraba reemplazando a Leuco. Sin embargo, al parecer sí hay un límite y así lo contaba Barbano: "El tema es cuando caes en el que usaste para jugar al fútbol, que ya viene macerado...".

Finalmente, lanzó una potente revelación al respecto de cómo resuelve cuando no tiene ningún calzoncillo limpio: "Jean directo. Cuando me siento sexy y atrevido, no uso. Si tenés una cita, por ahí querés sentirte un poco más juguetón...".

Este llamativo episodio fue replicado por Viviana Canosa en "Viviana en vivo" (El Trece), quien no dudó en asegurar que Barbano "es un sucio".

