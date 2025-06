Volvieron a gritarle "rosca floja" a Robertito Funes Ugarte, esta vez en pleno móvil televisivo

"Yo estaba con la policía conversando, y estos me seguían insultando y les tiraban chorros de detergente. El policía me dijo si quería hacer la denuncia, pero no quise porque estaba lejos y me tenía que ir a trabajar...", contaba el movilero lo sucedido, cuando de fondo se escuchó el grito de "rosca floja", generando su propio risa, y posiblemente, la del equipo periodístico que lo acompañaba.