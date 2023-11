Duka se le declaró a Luli Trujillo

Este martes estaba prevista la visita de Juan Román Riquelme al programa pero tras el fallo de la titular del Juzgado Civil 11 de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandra Abrevaya, en que se suspendieron las elecciones en Boca previstas para este domingo 3 de diciembre, desistió su presencia.

“Duka” no se fulminó al ex presidente Mauricio Macri. “Te voy a explicar Mauri, ¿Sabes por qué nunca más se habló con Qatar? Porque con Qatar perdiste en Madrid, Macri. La gente no lo quiere ver más”, dijo y añadió: “Solo querés hacer negocio como hiciste en toda tu vida. Te importa tres carajos la gente, en tu vida estuviste en la tribuna de Boca en tu vida y hoy paraste otra elección como hiciste con Independiente. Lo mismo lo mismo hiciste y nadie lo dice”.

Luego, apuntó contra periodistas y canales de televisión: “TNT, Enrique Sacco, empleado de Macri. Juan Cruz Águila y ESPN, empleado de Macri. Clarín, empleado de Macri. 2¿Sabes quién es tu único empleador? Por eso estás así, el Emir de Qatar, el que te daba la guita cuando acá nos fundías a todos".