Más problemas para Wanda Nara: detuvieron a su padre por violencia de género

Fue entonces cuando Barbasola le contó a la Policía que Nara, de 67 años, la golpeó e intentó ahorcarla, ante lo cual las autoridades no dudaron en aprehender al padre de Wanda.

Si bien la víctima no quiso denunciar el hecho, los efectivos decidieron -de igual modo- detener al agresor y trasladarlo a la sede policial. Cabe destacar que no es la primera vez que esto ocurre, según el testimonio de Barbasola.

Como es habitual en estos caso, se activó un protocolo especial por violencia de género y se dio intervención al Sistema de Emergencia Social de Tigre para las actuaciones médicas.

Ahora, interviene el Dr. Pablo Menteguiaga, de la UFI Violencia de Género, quien instruye la causa por lesiones.

Wanda Nara y L-Gante, ¿juntos en España?

Ahora que Wanda Nara está oficialmente soltera, estaría buscando alejarse completamente de todo en España. Pero, por si esto fuera poco, se supo que allí podría encontrarse con uno de sus pretendientes: L-Gante.

Fue Juan Etchegoyen quien dio los detalles de este posible encuentro. Al parecer L-Gante tiene shows previstos en España, mientras que Wanda Nara planea allí unas vacaciones. Es por eso que el periodista explicó cómo sucedería esto.

“Quiero abrir el programa de hoy con algo que ayer me llegó a última hora. Tengo dos versiones sobre una información que está relacionada a L-Gante y Wanda Nara. Una fuente me habla de una luna de miel sin compromisos, lo que sería un gran paso en este vínculo que no nació ayer”, comenzó a decir Juan.

Luego de esto, el conductor agregó: “Te voy a ser claro para que nadie se confunda. Una fuente importante ayer a última hora me dijo que Elián viajó a España para dar una serie de shows en diferentes ciudades. Y Wanda está en Europa. Esta persona me dijo que Wanda y Elián van a aprovechar estar en el mismo país lejos de Argentina para verse”.

