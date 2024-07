Julieta Prandi sufrió un terrible accidente de tránsito en Palermo: cómo se encuentra ahora

"Fue un choque en cadena de tres vehículos y su auto quedó en el medio", agregó Augusto Tartúfoli, su compañero de programa.

Afortunadamente para la conductora, el paso por el Hospital Fernández fue más por protocolo que otra cosa. De hecho, la modelo se encargó de aclarar lo sucedido en sus redes sociales.

tuit julieta prandi.png

"Debido a los trascendidos desmedidos quiero aclarar que estoy perfectamente bien y en mi casa. No estoy internada. Sí, me chocaron", aclaró Prandi en sus redes sociales al cabo de unas horas.

"El Same por protocolo nos trasladó a mí y a la otra parte para controlarnos. Sobretodo por la mujer que me chocó que se llevó la peor parte", explicó la rubia sin dar más detalles para no atraer demasiada atención a la salud de un persona privada.

El desesperado pedido de Julieta Prandi

Hace más de un año que Julieta Prandi denunció a su exmarido, Claudio Contardi, por la deuda que mantiene por el pago de alimentos de los hijos en común. "Llevo casi 5 años desde que me tuve que ir de mi propia casa para protegerme a mí y a mis hijos. Luego padecí a un juez que lejos de hacer su tarea, defendía al violento. Ahora estoy en manos de otra jueza en Juzgado 2 de San Isidro, que lleva meses con todo 'A despacho'…", publicó la modelo en un hilo de Twitter en julio de 2023, cuando usó su plataforma mediática para intentar presionar a la Justicia.

Julieta Prandi Claudio Contardi.webp

“‘Cuota de alimentos’ señores, no es un favor, ¡es una obligación! Pareciera que las mujeres somos las locas por reclamarla, debemos mantener todo solas. Que la Justicia no haga nada cuando un padre debe años de cuota alimentaria, es revictimizarnos. ¿Total? Que se ocupe la madre”, lanzó furiosa.

"Tengo tanto ‘A despacho’ que no sé por dónde empezar. Bueno, empecemos porque hoy abre la feria y la Justicia dice Buenos Días, me pongo a trabajar todo esto que se me pasó por alto. No quiero pensar mal, otra vez. Dra Citraro tiene un montón de pendientes, la espero. Gracias”, indicó.