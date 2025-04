El contundente pedido de Galatasaray a Mauro Icardi en medio del escándalo: "Exigimos su..."

"Yo no soy especialista, pero uno habla con especialistas y muchos te dicen la verdad que Icardi, con el tiempo que lleva lesionado, ya debería estar jugando. No sé qué pasa, que no vuelve", comenzó afirmando el periodista.

"De a poco, los dirigentes del club turco se van rebelando ante Icardi y a mí lo que me dicen es que, si Mauro no vuelve en estos días a Estambul, amenazan con romper el vínculo contractual", agregó Etchegoyen.

mauro icardi

Y sumó algunos detalles: "A mí me dan cuenta de una reunión de última hora esta mañana bien temprano en Turquía, entrada la madrugada en la Argentina, donde los que deciden el futuro del equipo europeo decidieron darle finalmente un ultimátum a Icardi por su mal comportamiento".

Meses atrás, cuando Mauro sufrió la lesión, la institución lo autorizó a hacer su recuperación en Argentina. Sin embargo, todo el escándalo que se desató después no gustó para nada y llegó el momento de poner límites. "A todo esto, el Galatasaray le paga una fortuna a Icardi por mes y no le pagan una fortuna por mes para que Icardi vaya de boliche en boliche, para que aparezca con una selfie linda con la China Suárez, la verdad que no están contentos", dijo Etchegoyen.

De acuerdo a las fuentes consultadas, la situación está tensa, es un tire y afloje entre el jugador y las autoridades del club: "El vicepresidente del Galatasaray que se llama Ibrahim Hatipoglu puso el grito en el cielo en esa reunión y ya le habría comunicado al jugador que decida lo que quiere hacer".

Incluso, el periodista fundamentó con frases textuales que la habrían transmitido sus informantes: "'No vamos a esperar más tiempo, exigimos el inmediato arribo de Icardi a Turquía' "dicen. Están hartos, ya no quieren esperarlo más y que si no quiere volver a Estambul, que se los haga saber".

icardi galatasaray