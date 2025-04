Wanda Nara habló de la polémica con Mauro Icardi y sus hijas: "Terminó siendo una fiesta pública"

Además, también habló de la decisión de la Justicia de terminar con el proceso de revinculación de Mauro Icardi con sus hijas: "No depende de mi. Las decisiones estaban intervenidas por una profesional". "Somos adultos y cada uno toma las decisiones que quiere tomar y las consecuencias", expresó sobre lo que hizo el futbolista.

Por otro lado, la empresaria se refirió al estado en el que quedaron las menores después del día que pasaron con su papá. "Me toca contener a mis hijas, se que están muy mal, angustiadas. Volvieron muy sorprendidas, nada fue como lo soñaron, como lo planearon", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1917002580623819192?t=pf0KXQl9-PTiJf_UJldWQw&s=19&partner=&hide_thread=false Wanda Nara LLEGÓ AL PAÍS después del escándalo



"Me pone mal esta situación"

"Lamento que se haya arruinado el trabajo de tanta gente"

"Me toca contener a mis hijas, están muy angustiadas"



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam @AngeldebritoOk pic.twitter.com/cddF473xfc — América TV (@AmericaTV) April 28, 2025

"Fue difícil para ellas. Son chicas la habrán pasado bien porque ellas se mueren por estar con su papá, lo quieren ver", se sinceró Wanda. Luego, la empresaria detalló lo que más le molestó de la jornada de revinculación del sábado entre Mauro Icardi y sus hijas: "No era una fiesta, tenía que ser una revinculación [...] No estaban sus abuelos, se chocaron con abuelos de otra gente, no habían amigos de ellas".

"Hubiera estado bien que priorice esta revinculación", manifestó Wanda Nara sobre Mauro Icardi. "Fue una angustia enorme recibir una foto del acto y que ninguno de los papás estaban. Tengo un video de mi hija más chiquita, que me muestra la remera que había elegido para darle una sorpresa", dijo.

"Pueden decir de mi lo que quieran, pero cuando se meten con mis hijos voy a ir hasta las últimas consecuencias. Era de público de conocimiento quién tenía que estar y quién no. Una revinculación que tenía que ser tranquila terminó siendo una fiesta pública", lanzó Wanda Nara, dejando en claro que no se quedará de brazos cruzados.