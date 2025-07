El descargo de Homero Pettinato tras las polémicas acusaciones de Sofía Gonet: "Me parece una persona..."

Y, siguió: “Nunca me van a escuchar hablar mal de Sofía. Fue una persona maravillosa, la quise mucho, y no me interesa entrar en una dinámica de odio. Es una persona maravillosa, increíble, tiene una familia hermosa que la cuida, que la protege, tiene una carrera zarpada que la armó ella sola”.

“Me dicen principalmente gordo mugriento, desagradable, horrible. Que tuve suerte de que alguien me quiera. Y no sé por qué, pero si ella necesita hacer esto para sanar, lo respeto”, agregó, haciendo referencia a los comentarios que recibe en las redes sociales tras las acusar.

Lejos de terminar ahí, continuó: “Nosotros nos despedimos en buenos términos. Después, por razones que desconozco, decidió hacer ese video hablando pestes de mí.

“Estoy tomándome con humor que me digan mugriento y que tengo una rata en mi casa. O que le robé la tarjeta para comprarme cosas para mí, ¿Entendés? Me dicen chorro, me dicen ladrón. Son maldades que no solo no son ciertas, sino que son demasiado inciertas. No me voy a enojar. Sinceramente no me genera enojo. Le tengo amor. Y a la gente que amé la voy a querer siempre. Fue parte importante de mi vida", cerró.

homero pettinato sobre sofía gonet

Así se burló Homero Pettinato de las acusaciones de Sofía Gonet: "¿No querés...?"

Después de haberle puesto fin a su relación, Sofía Gonet y Homero Pettinato empezaron a sacar los trapitos al sol y todo está mal entre ellos. Todo se desató cuando "La Reini" hizo un trend de Tiktok ventilando detalles del vínculo que mantuvo con el conductor.

En medio de tanta repercusión, Homero le respondió de forma muy irónica con una publicación en las historias de su cuenta de Instagram, lo que derivó en todo tipo de comentarios. “Perdón eh, pasa que tenía salsa teriyaki en la mano”, dijo Pettinato mientras le agarraba el pelo a una chica burlándose de la acusación que hizo su ex, quien aseguró que se limpiaba la mano con su pelo en vez que con una servilleta.

Lejos de terminar ahí, el conductor de Olga también se refirió a la acusación que era ella quien pagaba todo y la supuesta rata que apareció en su casa, Pettinato fue sarcático: “¿Pagas vos no?, pasa que no traje la billetera, nada, perdón, ¿no querés venir a mi casa que vivo con una ratita de un año?”.