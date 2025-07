Sofía Gonet reveló detalles humillantes de Homero Pettinato tras la ruptura: "Vivíamos con una rata"

El video titulado como “Y aún así me quedé. Parte uno de 65”, Gonet comentó: “Se quedó dormido en nuestro primer viaje de pareja que organicé e invité yo. Se le metió una rata en la casa y como era tan vago para deshacerse de ella, decidió que convivamos con la rata”.

Y añadió: “Estaba sin un peso y se quería comprar un proyector a toda costa, carísimo. Me insistió para que se lo compre, y yo la verdad que estaba intentando zafar y me hacía la boluda hasta que lo encontré agarrándome la tarjeta para comprárselo”.

“Le encontré likes en culos y tetas de instagram con pibas random. Encontré un chat con su ex en los mensajes archivados de WhatsApp entre otras cosas, como que nunca me pasó a buscar. Me la pasaba haciéndole todos los regalos que me pedía, aunque él no me hacía ni uno. Era habitual que desaparezca por horas y no me conteste ni un mensaje”, continuó la influencer.

Lejos de terminar ahí, La Reini fue por más y dejó a todos descolocados. “Estar durmiendo y darte cuenta de que está la puerta de la calle abierta o que de repente empieces a sentir picazón y pinchazos por todo el cuerpo porque había ácaros y garrapatas. Comía en la cama y manchaba todo, se le volcaba toda la salsa teriyaki, le daba fiaca cambiar las sábanas después”, dijo.

“En vez de agarrar una servilleta, se limpiaba en mi pelo las manos con aceite”, “Era tan desastre económicamente, que se volvió habitual que te pida la tarjeta o plata prestada, y después no te la pueda devolver” y “No vino a mi cumpleaños porque le dio paja”, cerraron el video.