Sofía Gonet sufrió un tremendo accidente en Miami y la reacción de Homero Pettinato la descolocó

"No saben lo que fue mi fin de semana en Miami. Me pasaron tragedias. En esta situación estaba yo el sábado a las tres de la mañana", comenzó diciendo, mientras compartía imágenes donde se ve a la policía y a los bomberos.

"Venía en un Uber, en el asiento de atrás con el celular, y unas minas que venían por el costado doblaron y nos chocaron. Fue fatal. Los autos se hicieron mier..., pero por suerte nadie salió muy herido", relató.

"Me asusté mucho. Entre el impacto, los ruidos y el sacudón... Realmente pensé que me moría", describió. Y siguió: "Ni bien me bajé del auto pensé 'es una señal de que tengo que romper el contacto cero y hablarle a mi ex'".

sofi gonet accidente

Acto seguido, comentó que intentó comunicarse con Homero, pero nada salió como lo esperaba. "Obviamente me puse a llamarlo y no me contestó", dijo.

"Después también llamé a mis viejos y no me contestaron porque eran las cuatro de la mañana. Cayeron la policía, los bomberos y la ambulancia", agregó.

Para cerrar su relato, Sofía contó que atravesó otra situación compleja: "Pero eso no fue todo. Yo venía muy mal de la panza; sin embargo, siempre finjo demencia, hago como que nada pasa para todos los aspectos de mi vida, y seguí comiendo. El domingo a la noche terminé vomitando como el exorcista. Me vi tirada en en el piso, vomitando y temblando, entonces dije 'esto es una señal para llamar a mi ex'. Todo lo veía como señales para romper el contacto cero".