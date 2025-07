El desgarrador testimonio de María Rosa Fugazot tras la muerte de su hijo René Bertrand

maria rosa fugazot rene bertrand 2.mp4

Uno de los momentos más conmovedores de la entrevista fue cuando habló de su nieta mayor, Sofía, hija de René. “Como dice mi nieta, él está pero no lo vemos. Es maravillosa esa nena, me dice: ‘Él está, abuela, acá’”. Fugazot también relató un emotivo homenaje organizado por la niña: “Nos hizo ir a la vuelta, que es donde está el colegio de ella, e hicimos una suelta de globos. Un, dos, tres, y dijo: ‘¡Te queremos, papá! ¡Allá va!’”.

La actriz también compartió cómo su nieta vivió la pérdida: “A mi nieta no se lo decían, pero no es tonta. Ella decía: ‘Este hospital de mier... que no dejan entrar a chicos y no pude darle un beso a mi papá’”.

maria rosa fugazot rene bertrand 1.jpg

En otro momento, recordó una escena que la dejó sin palabras: “Después me abrazó y yo le dije: ‘Qué mimosa está mi nena’, y ella me respondió: ‘Perdón, abuela, pero como no lo tengo a papá, te abrazo a vos que sos un pedazo de él’”.

Sobre el final de la charla, resumió su dolor con una frase que resume su amor de madre: “Me queda el orgullo de haber criado a un gran tipo”. El legado de René Bertrand sigue presente en cada recuerdo, y su familia intenta sobrellevar su ausencia aferrándose al cariño que dejó en vida.