Desde Turquía, la China Suárez no perdió la oportunidad de exponer a Benjamín Vicuña: ¿qué publicó?

En total, la actual novia de Mauro Icardi compartió tres imágenes y expuso al galán chileno, de manera que muchos de sus seguidores comenzaron a preguntarse dónde estaba el actor.

image.png

image.png

image.png

Wanda Nara se sumó a la polémica y defendió a Benjamín Vicuña: "Un horror todo"

Luego de que la China Suárez tratara a Benjamín Vicuña de "mal padre", "infiel" y "adicto" -sin especificar a qué-, Wanda Nara salió sorpresivamente en defensa del galán chileno y pidió "respeto" por los hijos que tienen en común la actriz y el ex de Pampita.

Además de desmentir los rumores de noviazgo con el jugador de Boca, Ayrton Costa, asegurando que está "soltera" mientras vestía una camiseta de River, la mediática fue consultada por el escándalo entre la actual pareja de Mauro Icardi y Vicuña: "No me meto. Todos tenemos hijos adolescentes y las cosas de los grandes tienen que tener un límite siempre. Respeto mucho a Benja y me parece un horror todo lo que está saliendo...".

En este sentido, señaló: "Conmigo siempre fue muy galán en situación difíciles y por respeto también a Caro -Carolina “Pampita” Ardohain- que tiene hijos con él, grandes como yo. Hay situaciones que superan cualquier límite", remarcó.

wanda sobre benjamín.mp4