El emotivo mensaje de Luisana Lopilato antes de volver a Canadá: qué dijo

La película dirigida por Lucía Puenzo está inspirada en la historia real de una figura tan polémica como legendaria: una mujer involucrada en un triple crimen, pero también recordada por haber rescatado a víctimas de trata. Sobre este desafío profesional, la propia Lopilato había contado tiempo atrás: "Esta será la primera película que produzco y soy protagonista al mismo tiempo".

Más allá de su trabajo, la actriz también aprovechó su paso por el país para reencontrarse con sus afectos más cercanos. En el video aparecen imágenes que reflejan esa cercanía: abrazos, risas y brindis con amigos y familiares, así como también momentos de intimidad y complicidad durante las grabaciones. En uno de los pasajes se la escucha contando que le gusta llevarse cosas de Argentina porque en Canadá no se consiguen y la hacen ver "cool", diferente.

"Momentos que me hicieron feliz, que me hicieron crecer como persona y como profesional", añadió en el mensaje. Con la canción "No es mi despedida" de Gilda como banda sonora, Luisana cerró su publicación con una frase que resume el espíritu de su mensaje: "Gracias de corazón por tanto amor y tanta generosidad. Nunca es un adiós, siempre es un hasta pronto".

Días antes, ya se había anticipado a esta despedida con un posteo donde expresaba: "Ay, Argentina… cuánto te voy a extrañar. Quedan pocos días para irme, pero cada mañana, cafecito en mano, me despierto feliz de saber que cada vez que vengo, me voy rebalsada de amor".

También compartió, semanas atrás, un emotivo reencuentro con su grupo de amigas de siempre. En esa oportunidad, acompañó las fotos con una frase que volvió a tocar fibras entre sus seguidores: "Volver a Argentina también es volver a ellas: mis amigas de toda la vida", y agregó: "Gracias por estar siempre, por las historias compartidas, por hacernos volver a ser niñas cada vez que nos vemos". La actriz, que reside hace años en Vancouver junto a Bublé y sus hijos, dejó claro que el lazo con su tierra está lejos de romperse.