Luly Illbele salió al cruce de las versiones sobre internas con Sol Pérez: qué dijo

“Luly me envió un descargo bastante extenso y pienso leerlo por pedido de ella textual. Periodísticamente muy importante porque hasta acá no había hablado del tema”, agregó el periodista.

En el mensaje la perodista le dice a Juan: "´No pasó nada! Te cuento. Yo trabajo como periodista de espectáculos en el noticiero de telefe de la mañana “Buen telefe” con Adrián Puente y Érica Fontana. Ese es mi lugar mi noti. Hace ya un tiempo largo que estoy ahí“.

“Al mediodía empecé porque remplazaba a la China Ansa, y cuando ella no volvió, me avisaron que iba a seguir un tiempo más hasta que Sol volviera de su liciencia de maternidad y así fue”, dijo al respecto Luly que continuó con su explicación.

Y expresó: “O sea cada noticiero tiene su periodista de espectáculos. Así se maneja el noti, lo mío al mediodía era y siempre fue un remplazo. De verdad te juro de verdad no hay conflicto, no hay quilombo de hecho a Sol la conocí laburando en Masterchef y me llevó súper bien”.

“Eso de que lloré y todo por Sol es mentira te pido porfa que no lo digan más porque de verdad no me gusta el conventillo”, concluyó Luly tajante.