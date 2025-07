El enojo de Marixa Balli en LAM: qué pasó

“Tenemos el chat de producción, que ya es suficiente. Nos pasan toda la data ahí. Yo solo quiero estar tranquila”, siguió diciendo, aclarando que no se trataba de una pelea.

El enojo de la Cachaca se desató luego de ser bajada de la conducción cuando se lesionó De Brito y en su lugar estuvo Pepe Ochoa. "No, para mí no. No quiero conducir más este programa", lanzó de manera directa, dejando en claro que su vínculo con LAM había llegado a su fin.

“Me enojé con parte de la producción, no me enojé con Pepe, que no se malinterprete”, sumó.

“¿Estás enojada conmigo?“, quiso saber De Brito. ”No, no estoy enojada. Tomé la decisión. Dije, “Sáquenme de la lista esa que tienen de personas que pueden llegar a conducir, que no quiero estar. Punto. No tiene nada más. Siento que no, que no es lo mío”, agregó.

“Yo con la producción, con la parte de la producción que tenía que hablar, hoy después de Bondi hablé como una hora y media y quedó todo aclarado. Hablamos absolutamente todo, porque las cosas está bueno aclararlas así, mirándolo la cara y no de repente el teléfono o un mensajito de WhatsApp. Entonces quedó todo perfecto eso. Yo expliqué lo que me pasó, lo que me pareció, lo que dejó de parecerme, lo que no me gustó, lo que me dijeron y punto", detalló Marixa.

marixa balli enojo lam

Tenso ida y vuelta con Yanina Latorre

Después de comentar su enojo, Marixa relató una situación puntual, en la que se sintió discriminada, porque escuchó que Yanina Latorre dijo que no iba a estar sentada en el panel si no conducía una figura.

“Yo consideraba, como mucha gente por ahí lo puede pensar, que si era conductora, yo no tenía que bajarme a panelista. Ángel me dijo, ‘Lo van a tomar personal, te conviene seguir yendo’, y mira como lo tomaste personal. Yo le hice caso a Ángel y seguí viniendo. Jamás falté un día que vos estabas, ni dije ‘si Marixa conduce no voy’”, justificó Latorre.

“Yo hablé en general... No lo dije por vos. Vos por ahí te sentís tocada... Te lo digo honestamente, vos te enojas sola con boludeces y te hacés un mundo porque todo te da como un complejo. Acá nadie te subestimó”, agregó Yanina.