El informe que suspende los encuentros de Mauro Icardi con sus hijas: "Es necesario resguardar..."

mauro-icardi-y-sus-hijas.jpg

El documento que suspende la revinculación de Icardi con sus hijas

En este contexto, Puro Show (El Trece) dio a conocer el informe emitido por el Ministerio Público Tutelar, en el que se dispone la suspensión de la revinculación entre el futbolista y sus hijas. El documento señala: “Lamentamos profundamente que, habiendo sido las niñas escuchadas sobre su voluntad y necesidad en relación con querer vincularse con su progenitor, pero sin la presencia de su pareja, lo que fue avalado y solicitado por este Ministerio, no haya tenido un efectivo cumplimiento", comienza indicando.

"A ello se suma que, durante la supervisión realizada, se omitió informar la presencia de terceros en el domicilio, impidiendo que este equipo técnico pudiera intervenir conforme a lo dispuesto para resguardar adecuadamente el interés superior de las niñas", destacaron.

Y continúa: “Durante la jornada del día 26, este equipo profesional monitoreó y colaboró en la logística para que se concretara el encuentro y reintegro de las niñas, comunicándose con la Dra. Marcovecchio y el Dr. Payarola, lo que se realizó sin ningún tipo de inconveniente y en los horarios previstos”.

Además, se detalla: “Asimismo, de acuerdo a lo establecido, se efectuó la videollamada de supervisión la que estaba prevista para las 16 horas y se demoró media hora porque, según informó el Sr. Icardi, se encontraban paseando con los carritos de golf. Durante el transcurso de esta, en un primer momento, se observó a Isabella junto a su padre en la habitación de la niña, quien informa que estaban preparando la habitación".

Y agrega: "En relación con Isabella, si bien no se encontraba tan locuaz como en otras oportunidades, no manifestó ningún malestar concreto en relación con el encuentro, siendo importante aclarar que su padre permanecía a su lado. Al solicitarle al Sr. Icardi que se requería también poder hablar con Francesca, comienza a llamar a la niña, pero como esta se encontraba en la zona del jardín, su padre va hacia ella. Cabe aclarar que durante el recorrido en un momento no se observó, ni se escuchó la presencia de otras personas en la casa”.

Finalmente, el informe explica que a las 22:30 horas de ese mismo día, las niñas regresaron con Wanda Nara. En ese momento, su abogado se comunica con las autoridades para informar que "las niñas habían regresado muy afectadas emocionalmente, manifestando malestar por haber pasado el día que tenían previsto compartir a solas con su padre, en compañía de su pareja, la Sra. Suárez, sus hijos y varias personas más".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/eltreceoficial/status/1917229850252714444&partner=&hide_thread=false Último momento en #PuroShow. Se suspendió el encuentro vincular de hoy entre Mauro Icardi y sus hijas debido a los videos que circularon de las mismas jugando con la China Suárez: “le mintieron a la Justicia”.#lovieneltrece pic.twitter.com/NqUKaHgDMz — eltrece (@eltreceoficial) April 29, 2025