El llanto de Santiago do Rego por la muerte de Fernando Confessore
El periodista no contuvo las lágrimas al recordar a Fernando Confessore en vivo. Su conmovedora despedida en TN para el histórico meteorólogo de 58 años.
La sorpresiva muerte de Fernando Confessore a los 58 años generó un inmenso dolor en los pasillos de TN. Durante la emisión del mediodía, el periodista Santiago do Rego se quebró al aire y no logró contener el llanto al recordar los entrañables momentos compartidos con el histórico meteorólogo.
El dolor de Santiago do Rego y el equipo de TN
Visiblemente afectado por la triste noticia, el conductor televisivo expresó sus sentimientos de forma genuina frente a las cámaras. “Vengo llorando desde la mañana y voy a seguir llorando. Lo queremos mucho a Confe. Forma parte del laburo de todos los días”, reconoció con la voz entrecortada, para luego destacar que su compañero era un profesional maravilloso y "un tipo familiero, sencillo y entrañable".
IMPORTANTE: Un tormentón canicular traerá calor antes de que el frío polar baje 15 grados la temperatura de Buenos Aires
El recuerdo se hizo aún más difícil de asimilar al dimensionar su ausencia física en el lugar de trabajo. Guillermo Lobo, quien también participaba del segmento, resumió el duro impacto: “Te cae el palazo cuando entrás al estudio”. A lo que do Rego asintió con evidente tristeza, señalando que exactamente esa era la hora en la que el especialista del clima aparecía para sumarse a la mesa de noticias.
Además de sus sentidas palabras en la pantalla, el periodista aprovechó sus redes sociales para compartir un divertido video del meteorólogo trabajando detrás de escena, acompañado de una contundente frase que reflejó el ánimo general de toda la redacción: “Un día de mier... Ese es el pronóstico para hoy. Te vamos a extrañar mucho, Confe”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario