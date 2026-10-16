El llanto de Santiago do Rego por la muerte de Fernando Confessore

El recuerdo se hizo aún más difícil de asimilar al dimensionar su ausencia física en el lugar de trabajo. Guillermo Lobo, quien también participaba del segmento, resumió el duro impacto: “Te cae el palazo cuando entrás al estudio”. A lo que do Rego asintió con evidente tristeza, señalando que exactamente esa era la hora en la que el especialista del clima aparecía para sumarse a la mesa de noticias.