El mal momento de Patricia Sosa: sufrió un grave accidente en Córdoba

“Me quebré un pie en Córdoba comprando un dulce de leche en la montaña. Pisé mal y me lo quebré. Si bien estoy con bastón, puedo caminar. Igualmente no me invalida”, expresó Patricia Sosa en diálogo con Juan Etchegoyenconfirmando la lesión pero mostrando una actitud positiva ante sus próximos compromisos laborales.

Además, precisó que aunque esté utilizando bastón puede caminar y no la invalida en sus compromisos laborales. “Este finde tengo dos recitales y estoy al mango”, comentó Sosa que dejó en claro que se presentará con lesión y todo.

accidente patricia sosa



Patricia Sosa anunció su "Gira Mágica", un encuentro de música y emociones

Patricia Sosa anunció oficialmente su "Gira Mágica". Se trata de una serie de conciertos que la artista dará en diferentes rincones del país a mediados de este año. El tour comenzará el 7 de junio en el Teatro Nini Marshall de Tigre, seguirá el 14 de junio en el Coliseo de Lomas, en Lomas de Zamora, y concluirá el 28 de junio en el Quality Espacio de Córdoba.

Estas fechas iniciales marcan el inicio de una serie de presentaciones que se espera amplíen a otros lugares debido a la alta demanda y el cariño del público hacia la cantante. Sosa estará acompañada por un grupo de músicos: Gustavo Giuliano en el bajo, Pablo Garrocho en la batería y coros, Mariano Mere en los teclados y coros, Cristian Vidal en las guitarras y coros, y Marta Mediavilla en los coros.

El año de la artista fue impresionante, y eso que recién está comenzando. Sosa ofreció presentaciones tanto en el Teatro Ópera como en el Luna Park. Su capacidad para transmitir emociones a través de su música consolidó su reputación como una de las voces más queridas y respetadas del país.