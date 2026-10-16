"Sos leyenda": Diego Angeli de C5N despidió a su colega Fernando Confessore con un recuerdo juntos
Diego Angeli dedicó unos minutos para homenajear a Fernando Confessore, destacando su generosidad profesional y compañerismo.
Durante su reporte matutino en C5N, el meteorólogo Diego Angeli despidió a Fernando Confessore, cuyo fallecimiento conmocionó a los medios de comunicación. "Jopo" compartió una histórica portada de la revista dominical Viva, donde ambos posaron sonrientes sosteniendo paraguas junto a la icónica pronosticadora Nadia Zyncenko.
El emotivo recuerdo en C5N y la "escalera" para las nuevas generaciones
Angeli reveló una anécdota de aquella sesión fotográfica de hace más de una década. Recordó que, esa misma mañana, Confessore y Zyncenko discutían con entusiasmo la creación de un curso de capacitación para nuevos presentadores del tiempo, buscando recursos como radiosondas y globos meteorológicos para profesionalizar el área.
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A partir de ese recuerdo, el pronosticador de C5N destacó la enorme generosidad de su colega frente a las cámaras: "En muchos lugares están quienes patean la escalera para que otros no puedan subir. Me gustaría contarles a todos que Fernando Confessore fue un tipo que férreamente sostenía esa escalera". Angeli le agradeció por allanar el camino de las nuevas camadas de meteorólogos y cerró su mensaje visiblemente conmovido: "Fer, muchas gracias. Ya sos leyenda".
Tras sus palabras, la conductora del programa se sumó al homenaje enviando sus condolencias y un cálido abrazo a la familia, los seres queridos y los trabajadores de Todo Noticias.
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