"Sos leyenda": Diego Angeli de C5N despidió a su colega Fernando Confessore con un recuerdo juntos

A partir de ese recuerdo, el pronosticador de C5N destacó la enorme generosidad de su colega frente a las cámaras: "En muchos lugares están quienes patean la escalera para que otros no puedan subir. Me gustaría contarles a todos que Fernando Confessore fue un tipo que férreamente sostenía esa escalera". Angeli le agradeció por allanar el camino de las nuevas camadas de meteorólogos y cerró su mensaje visiblemente conmovido: "Fer, muchas gracias. Ya sos leyenda".