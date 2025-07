El Polaco viajará con su hija en su viaje de egresados

La revelación tuvo lugar este martes durante su participación en "Todo Pasa", el programa de Matías Martin en Urbana Play. Visiblemente entusiasmado, El Polaco expresó: "Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto". Con una mezcla de sorpresa y orgullo, añadió: "Me votaron todos los alumnos. Escuchame: los 33 alumnos me votaron". Aunque el cantante bromeó diciendo que "no tengo idea" de por qué fue elegido, su reconocido carisma y su cercanía con los jóvenes parecen haber sido factores decisivos. Incluso, con su humor característico, se permitió un guiño cómplice sobre las dinámicas de estos viajes: ante la pregunta del conductor sobre los motivos de su elección, respondió entre risas: "Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas". Más allá de la broma, El Polaco aseguró estar completamente comprometido con su nuevo rol y ya organizó su agenda de presentaciones para no perderse esta importante etapa de la vida de Sol, así como el cumpleaños de su hija Alma.