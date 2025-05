El Pollo Vignolo gastó a Diego Latorre sobre sus actuales chances con Yanina y la panelista le respondió: qué dijo

"El tiempo pone las cosas en su lugar. Yanina, en su momento, Gambeta era más fachero y jugaba en Boca. Lo que le digo es que Yanina, hoy, no le daría bola. Por ejemplo, van caminando por Alcorta, Diego la encara... y no le daría bola. Hoy no tendría chance con su mujer", le dijo Vignolo a Gambeta.

Diego, riendo, respondió: "Ponele que vas vos, soltero, y Yanina también soltera". "No... pero me miraría; a vos ni te miraría", retrucó el Pollo.

la protagonista y a quién se referían, contestara en su programa, Sálvese Quién Pueda, y le diera la derecha a su marido, demostrando lo enamorada que está.

pollo vignolo diego latorre

"Ay, no", reaccionó la conductora mientras veía el video de la dupla deportiva. Sin poder aguantar la risa, volvió a defender a su marido: "Pobre".

"Me mata porque él era Diego Latorre. Yo era una botinera. Él tiene que soportar que, de la noche a la mañana, le digan: 'Vos sos el marido de Yanina'. ¡Ella es más famosa!", contó, sobre cuestiones que suelen suceder en el día a día.

Demostrando su amor, dijo de manera contundente: "Obvio. Aparte, no me gustan los rubios 'pollito', me gustan los morochos".

respuesta yanina pollo

Yanina Latorre se sinceró sobre la infidelidad de Diego Latorre con Natacha Jaitt

En los últimos días, Yanina Latorre y Eugenia "la China" Suárez protagonizaron un fuerte cruce mediático que revivió uno de los escándalos más recordados: la infidelidad de Diego Latorre con la fallecida mediática Natacha Jaitt. Todo comenzó con un mensaje provocador de la actriz que no pasó desapercibido.

“¿Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo, gracias. Yo los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el o…. Besos”, escribió Suárez durante una pelea privada con la conductora de Sálvese quien pueda, que luego decidió compartir el mensaje públicamente a través de sus Historias de Instagram. La frase encendió la polémica y despertó una contundente respuesta de Yanina.

Fiel a su estilo directo, la panelista de LAM y conductora en América TV no dejó pasar el comentario y, durante su programa, descargó su enojo y explicó por qué, a pesar de todo, decidió perdonar a su esposo. “El sexo va y viene. Estamos juntos, cuidamos a la familia, me pidió perdón, lo perdoné, no se metió con una amiga mía, no tuvo una relación paralela, no le pagó un viaje en avión”, dijo, diferenciando su situación personal de los escándalos que envuelven a la China y Mauro Icardi.

Con el recuerdo a flor de piel, Yanina salió al cruce y dio su hipótesis de por qué cree que su esposo le fue infiel. “Mi marido al primer casamiento que fue, fue al nuestro. Nunca salió, un bolud... Se ve que a los 40 y pico se calentó, le agarró el viejazo y se calentó con Natacha Jaitt y se la garch... Soy tan digna que me paro en este programa y lo digo. Yo tengo grandeza Chinita, soy una leona y cuido a mi familia ”, sentenció filosa.