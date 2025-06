El último adiós a René Bertrand: mucho dolor, recuerdos y un deseo cumplido

Durante la emisión de Intrusos, su madre, la reconocida actriz María Rosa Fugazot, compartió en vivo un testimonio íntimo: reveló cuál había sido el último deseo de René con respecto a su despedida. Visiblemente conmovida, y con la voz entrecortada, recordó: “Él amaba Córdoba, amaba Carlos Paz. Me lo preguntaron recién y me acordé… Yo no sabía qué hacer, pero él quería que esparciéramos un poco de sus cenizas allá, un poco en la cancha de Racing y otro poco en Actores”.