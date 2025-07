Fernanda Iglesias apuntó contra Pepe Ochoa y reveló una polémica familiar oculta

"Vos no tenés moral. Me querés correr por ese lado pero la realidad es que sólo demuestra que soy buen periodista. Yo investigo, vos hablás sin pruebas y estás envenenada porque no te dejan hacer más el tema", lanzó Pepe sin filtros.

Lejos de amedrentarse, Fernanda Iglesias no se quedó atrás y decidió dar un paso más allá en esta pulseada pública. En su defensa, dejó de lado las cuestiones estrictamente profesionales para poner sobre la mesa un tema más personal y escabroso, apuntando directamente a la familia de su rival.

En un tono que sorprendió a muchos, Iglesias recordó que Pepe Ochoa no siempre llevó ese nombre artístico, sino que en sus comienzos utilizaba el apellido Blaksley. Esto la llevó a investigar a fondo los motivos del cambio y lo que descubrió abrió una nueva grieta en la pelea. "Él viene me pega y se pone a hablar de mi moral, pero me puse a averiguar sobre él y me enteré que empezó su carrera con otro nombre: Pepe Ochoa Blaksley. Ahora bien, ¿por qué se cambió el apellido? Lo investigué y conseguí la respuesta rápidamente", relató Fernanda con firmeza.

iglesias ochoa

El centro de la polémica se trasladó al ámbito familiar, con la revelación de que el tío materno de Pepe Ochoa tiene un pasado judicial complicado y bastante delicado. Según detalló Iglesias, este familiar fue condenado por una de las estafas más resonantes de la historia argentina, un escándalo que terminó con cinco años de prisión para él.

"Fue condenado por una de las estafas más grandes de la Argentina y estuvo 5 años preso. Una vez la familia usó su dinero para sacarlo y ahora está con prisión domiciliaria", indicó la panelista, señalando que incluso la justicia ordenó la prisión domiciliaria para el pariente involucrado. Para respaldar sus dichos, en la pantalla del programa se mostraron recortes de prensa que confirmaban la condena por su participación en la causa Hope Fund, una organización dedicada a defraudar a inversores con un esquema Ponzi que dejó a cientos de ahorristas damnificados.

La polémica no tardó en generar reacciones de los presentes, donde Pampito y Matías Vázquez, conductores del programa, se apresuraron a aclarar que Pepe Ochoa no tiene relación alguna con los hechos protagonizados por su tío. "Pepe no tiene nada que ver con eso", aseguraron, intentando bajar la tensión y separar al periodista de cualquier responsabilidad familiar.

Sin embargo, desde el entorno de "Bondi Live", Pepe Ochoa se mostró visiblemente molesto ante las acusaciones personales y familiares que lanzó Iglesias en su contra. "Yo no tengo nada que ver. Ese tío no soy yo claramente. Es un tema grave y voy a ver todo lo que está diciendo porque encima metió a mi mamá con algo que no tiene sentido", afirmó con enojo, dejando en claro que no piensa quedarse callado ante estas acusaciones que trascienden lo profesional y rozan lo personal.