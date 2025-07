Yanina Latorre le respondió a Viviana Canosa: "Carpeteadora"

Horas después, en un descargo sin filtros, Yanina Latorre le respondió en vivo a su excompañera, explicando el motivo de la tirantez entre ambas. "Porque te dejé de bancar con la denuncia de pedofilia. Vivi, yo te quiero, no voy a hablar mal de vos nunca. Hicimos pases maravillosos, te banqué, te saqué al aire, y ahora estás caliente porque dejé de bancar tu denuncia”, disparó.

“Yo nunca te critiqué, ni me reí de tu rating, ni festejé que te levanten el programa. Y que vos me hayas dado como me diste, que te burles de una mujer de 85 años que ve que la familia de la hija está siendo amenazada por una mentirosa, y que ustedes dos se sienten a hablar de eso, te pasaste dos pueblos”, agregó.

Además sentenció la situación y acusó directamente a Canosa y a Fernanda Iglesias: "Hoy Fernanda y Viviana fueron dos carpeteadoras. Y Fernanda una mentirosa. No te defendió un medio: (Carlos) Monti ratificó todo lo que yo conté, Damasia(Ochoa) ratificó todo lo que yo conté, Carmen Barbieri….tuviste problemas con todos”.

Yanina Latorre y Viviana Canosa

El filoso comentario de Viciana Canosa contra Diego Latorre

El escándalo que involucra a Diego Latorre y una presunta nueva infidelidad a Yanina Latorre sumó una voz inesperada: la de Viviana Canosa. Durante su programa Viviana en Vivo, la conductora no dudó en expresar su total repudio hacia el accionar del exfutbolista y actual comentarista deportivo.

Todo comenzó a raíz de la información que Fernanda Iglesias reveló en sus redes sociales sobre un nuevo engaño por parte de Diego, lo que reavivó el recuerdo del escándalo del 2017, cuando se filtraron los explosivos chats que lo vinculaban con Natacha Jaitt. Ante este panorama, Viviana decidió hablar fuerte y claro.

“Yanina dijo ayer, y yo calculo que debe ser muy doloroso para ella porque la desprolijidad de Diego es un espanto, yo se lo diría a Diego en la cara”, afirmó sin vueltas.

Canosa fue más allá y expresó su enojo con una contundencia que sorprendió incluso a su público.

“Yo se lo dije a Yanina en Infobae cuando hicimos una entrevista, le dije ‘me hubiera encantado que la recontra metas los cuernos y lo recontra cagues a Diego’”, relató, con su estilo frontal.

“Y ojalá, si me está mirando, ojalá que lo hagas, Yanina, que lo recontra cagues a Diego, porque me da mucha bronca la impunidad de Diego”, agregó.

Eso sí, en medio de su descargo, la conductora también aclaró que, pese a su enojo, no promueve la venganza. “Para mí no, no se resuelven así las cosas”, sentenció.