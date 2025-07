Feroz cruce de Wanda Nara con Gustavo Méndez, el periodista amigo de la China Suárez: "Plan macabro"

Sin contemplaciones, la mediática respondió al periodista con un tono desafiante: “Ya que trabajas para él, pedile los chats de ese día del Chateau. Porque yo te puedo pasar los chats y también el chat de mis amigas y el contacto de Florencia Mellino (su asistente de moda) que ese día me buscó por Libertador.” Y fue más allá, acusando a Méndez de parcialidad: “Después de dos horas, logré salir de una habitación encerrada, llorando en el lobby porque llegué corriendo. Pedí las cámaras de Chateau. Es difícil ser buen periodista, más fácil es publicar solo lo que deja bien a tu cliente. ¿Por qué no vas a la OVD y publicás todos los expedientes?”, lo apremió.

Wanda Nara no se detuvo allí: “Jamás edité un chat, por eso pedí secuestro de su teléfono y por eso entregué el mío. Después cada delirante que crea o le hagan creer cualquier cosa. Manifestá lo que te haga feliz. La verdad está en los chats, en los audios, en los videos y estoy tan trancu que el mío lo entregué y la clave también. Otros no pueden”.

cap wanda

Luego de que un usuario la defendiera y asegurara que a Méndez “se le cumplió un sueño” porque finalmente Wanda le respondió, la conductora continuó con su arremetida: “Es que me da lástima los que forman parte del plan y hasta dónde puede llegar una persona involucrando hasta niños que no conoce”.

Fue en este punto donde Wanda lanzó duras acusaciones contra Mauro Icardi y La China Suárez, involucrándolos directamente en el conflicto que afecta a sus hijos. “Mis hijos bastante tienen con tener que ver a una mujer que jamás van a querer genuinamente y yo con tener que fomentarles el respeto hacia una mujer que jamás respetó ni a ellos ni a nadie. Yo lo hago por amor a mis hijas, él por cumplir su amenaza, el periodista por fama y ella se denigra por dinero”, sentenció, revelando la profundidad de su enojo.

Volviendo a apuntar contra Méndez, Wanda añadió: “Qué ridículo. Si cobrás, al menos que valga la pena rey, y que te dé para pagar las multas de 100 mil dólares por exponer intimidades. Antes se podía, ahora hay multa. Seguí mostrando, leé todos los expedientes. Vos no deberías publicar expedientes porque hay multa. ¿La pagás vos o tus jefes? Si habla tanto y muestra documentos ahora que no se puede y hay multa, ¿será que tiene un aval?”.

Wanda también se defendió de las acusaciones sobre multas: "No tengo multas que pagar. Había una sola y la pagué hace tres meses por decir verdades en Susana. Y parece que me devuelven el dinero. De ser así, lo donaré en persona por que me encanta ayudar. No necesito tener multas, siempre ayudé".

china icardi

Una seguidora de Wanda le escribió: “Wanda, alejá a tus hijas de esa perversa, lo único que quiere esa mina es destruir”. A lo que ella contestó: “No te preocupes, los chicos son sabios y escucharon en casa el plan macabro que incluye bebés, niños y mucha denigración. A quien le pone precio a su dignidad…”.

Otro comentario ahondó en la comparación: “Claro que sí, la Tati Suárez comienza el vínculo como un angelito y luego se transforma en la madrastra de una película de Disney. Si no, pregúntenle a los hijos de Pampita”.

Wanda Nara no dudó en responder, nuevamente con tono de reproche: “Solo buscaban esto: exponer a mis hijas, que nunca van a querer a alguien con tan pocos valores. Hay gente que no prioriza sus propios hijos, ah pero con los de los demás les encanta exponerse y mostrar y pasear y filtrar fotos y llamar a ‘amigos’ periodistas para que suban esas fotos, cuando de mil maneras expresaron no querer tener relación”.

En esa línea, Méndez continuó tuiteando en contra de la conductora, asegurando que él preferiría disfrutar de la nieve en su viaje en lugar de dedicar tiempo a responderle en redes.

Wanda lo enfrentó directamente: “Sí, en esa estoy toda la semana. Pero estoy esperando al chofer mientras te respondo a vos, que trabajás de matarme, y a tu entrevistada, que pierde la dignidad dejando a sus hijos para usar mis cosas, ropa y objetos en Turquía. Tengo pruebas de todo, hasta cosas que nunca pude subir aún”.

mauro-icardi-y-sus-hijas.jpg

Finalmente, Wanda regresó a Icardi con una lista de exigencias: “Ya que hablás con Mau. Que pague alimentos 10 meses, que se borre mis tatuajes, que ya cumplió el período que me dijo, que apure el divorcio y deje de frenarlo, que deje de gastar dinero en su venganza que ya lo vimos todos. Está re feliz, se hace el ‘papá’ de nenes nuevos. Que se concentre en su carrera que me tiene que pagar mucho dinero. En ese orden por favor, besos Gus. Algún día te daré una nota con más contenido y libre, así te ahorras de preguntar pelotudeces y el amor por Hello Kitty”.

Gustavo Méndez respondió a Wanda: “Wanda en estos momentos no está conociendo a la comunidad que me sigue, Wanda en estos momentos está conociendo a la comunidad que defiende la verdad. Wanda está conociendo a la comunidad que se dio cuenta que las mentiras tienen patas cortas porque ella dice a y hace b”.

Wanda Nara refutó con un toque irónico: “Después te enseño a venderte. Más caro rey, que para baratas ya hay muchas”. Y cerró su serie de mensajes con una última y fuerte acusación: “Por último, leé los informes psicológicos ya que leés y te metés en el expediente con tanto interés. Así sabes el grado de psicópata que te maneja los hilos”.