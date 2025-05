Festival de Cannes 2025: los argentinos que brillaron en la red carpet

Asimismo, hay que destacar que entre Campari y el Festival de Cannes realizaron actividades con los invitados argentinos. Entre las actividades destacadas, se realizó un evento con Breaking Through The Lens, una organización sin fines de lucro que empodera a las mujeres y apoya el desarrollo de los cineastas a través del acceso a fondos para sus producciones.

Benjamín Vicuña en Cannes

Brenda Gandini en Cannes

Agustina Suásquita en Cannes

A pesar de que en Francia, su país de origen, el Festival de Cannes se transmite en vivo en televisión, para el resto del mundo se encuentra disponible en Youtube. El mismo se puede ver a través del canal oficial del festival en YouTube donde, desde que comienza - 13 de mayo - hasta que termina - 24 de mayo -, se transmiten todos los días de la ceremonia.

Embed - The official Live of the Festival de Cannes 2025