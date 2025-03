Franco Torchia y Juampi Mirabelli hablaron del regreso de "Como nunca... ¡otra vez!"

como nunca otra vez

La entrevista completa con Franco Torchia y Juampi Mirabelli

Pregunta: ¿Cómo están ustedes con las repercusiones y con la obra en sí?

Franco Torchia: "Estamos chochos, como sabes, hicimos seis funciones en noviembre y en diciembre y consideramos sí, que nos fue muy bien. No solamente por esas devoluciones que, por supuesto agradecemos y que nos conmueven, sino también porque creo que a lo largo de seis funciones, que en ese caso fueron los viernes a la medianoche, se produjo algo así como una especie de cofradía, de punto de encuentro. Se transformó en la obra y, diría, en la hora posterior, un encuentro. Ganas de encontrarse, de abrazarse, de resistir, de seguirla y eso es lo que no estaba en nuestros planes. Así que, en principio, apostamos a que vuelva a ocurrir desde el 1 de marzo".

Juampi Mirabelli: "Si, es un poco lo que dice Franco. Estamos con mucha alegría sentir eso, de que además de que nos acompañó la gente en un momento que es bastante difícil ir, pagar una entrada, sino también que no me pasa mucho cuando hago teatro de que se quede la gente a esperar en la puerta y quedarnos reunidos durante un rato largo. Y la obra tiene como esta previa porque pueden llegar al teatro y consumir algo, que también pueden entrar a la sala y después tienen como este after de la función donde se quedan comentando lo que vieron, cantando las canciones, esperándonos a nosotros y se arma algo muy lindo. La verdad que para mi fue también una sorpresa".

Pregunta: Quiero resaltar Fran algo que vos decías: resistir. Qué importante resistir en este momento en el que la cultura está endeble y que ustedes vuelvan a aparecer en escena hace que marquen una especie de precedente con su show porque son los únicos que se le animan a este Gobierno. ¿Para ustedes es una presión que la gente les diga que se le animan al gobierno?

Franco: "La verdad es que sos de las primeras que nos dice esto. En general, el año pasado lo veníamos diciendo nosotros porque notamos, en un momento, que no había espectáculos ni de humor ni de no humor que tomaran el Gobierno de Milei. Como bien sabes vos, hay muchos imitadores, hay muchos espectáculos de humor, stand up o no stand up, comedias, etc, pero que en general evaden. Hacen lo imposible por evadir, por miedo, por decisión comercial de evadir la realidad política directa. Y para nosotros nunca fue una opción, todo lo contrario, nuestro objetivo era pensar, desde el humor, este presente y llevarlo a escena en un formato que acompañara muy bien este momento histórico. Yo nunca tuve, en lo personal, ni un solo miedo con respecto a este momento político del Gobierno de Javier Milei ni de lo que pueda pasar a pesar de que en escena hay alusiones a esto, hacia hay o no algún libertario infiltrado en la platea que nos vino a filmar y que quiere, luego entonces, hostigarnos en redes. Bueno, eso es lo que recogemos en escena. Pero a mi me parece que si, que somos lo únicos, que seguimos siendo los únicos que lo hacen".

Juampi: "Esto me sorprende, pero me parece fabuloso que sigamos siendo los únicos. Me encanta manejar junto a Franco este tanque. También veo que hay muchos colegas en los que de repente por ahí lo mencionan, pero de una manera muy superficial y no van al hueso de la manera que estamos entrando en este terreno, que realmente el espectáculo, la gente viene también a hacer como una especie de catarsis con nosotros, en la que también, bueno, afloja un montón de angustia porque estamos todos como muy angustiados, y al no haber un espacio donde descargar desde el humor todo esto que nos está atravesando, bueno, cuando llegan a nuestro teatro se se encuentran con una especie de sostén, de cueva de resistencia, donde nos podemos cagar de risa del horror, y eso lo agradecen un montón. La verdad que a mí me han llegado mensajes, por supuesto están los mensajes de los amigos, de la gente que uno conoce, que siempre son buenos, pero realmente me han llegado mensajes de gente que yo no tengo ni idea, que me han llamado mucho la atención, me han encontrado en Uruguay, en el verano, en un pueblo, en medio de la provincia de Buenos Aires, también una persona se me acercó a agradecerme, y yo decía, ¿pero cómo puede ser que esta persona haya venido al teatro? Y de verdad sentía que lo que estamos haciendo es groso, porque sí, porque nunca lo había sentido en ningún otro trabajo que hice, de que realmente estemos haciendo algo importante. Yo estoy orgullosísimo de todo lo que se armó alrededor de esta idea, que ya el equipo es soñado con Alejandro Tantanian en la cabeza, con Liliana Viola, Franco y yo, más Diego Penelas, te puedo enumerar 15 personas más que trabajan con nosotros, y bueno, el teatro que nos abrió las puertas, que es maravilloso El Picadero, o sea, todo superó ampliamente mis expectativas ya desde el minuto uno".

P: ¿Cómo se preparan para este regreso después de un éxito tan grande el año pasado? Y teniendo en cuenta que lo que están haciendo va a quedar marcado.

Franco: "Bueno, estamos trabajando muchísimo, hay algo que tiene el show que impone una atención permanente, una antena súper aceitada, que es que trabajamos con la realidad, y en este preciso momento estamos corriendo detrás de la realidad porque no sabemos muy bien cómo va a ser mi monólogo, por ejemplo, o si hay que cambiarlo mucho respecto del que hicimos en diciembre, de otras partes del show, cómo va a ser la entrevista que le hago a la petera presidencial y qué va a contar ella. Bueno, trabajar con la realidad impone eso, ¿no? El riesgo permanente de quedar viejo, de quedar desteñido, porque la voracidad con la que estamos viviendo en la Argentina puede dejarte, puede anticipar tu vencimiento. Así que estamos detrás de eso, y mañana tenemos un ensayo general de vuelta, digo de vuelta porque ensayamos en su momento muchísimo, así que mañana nos reencontramos todos, y quisiera decirte que a mí este proyecto, el año pasado, ensayarlo, lograr ensayarlo, lograr hacer, nosotros hicimos dos funciones antes de llegar al Picadero, hicimos dos funciones en Casa Brandon, que es un centro cultural LGBT.

Bueno, ya haber hecho esas dos funciones en Casa Brandon y ni hablar después, pasar al Picadero, para mí fue un triunfo personal porque yo no me creía emocionalmente capaz de hacer nada el año pasado en este sentido. Estaba especialmente devastado, te diría, me sentía con muy poca energía, me sentía bastante triste, sentía que todo era muy lúgubre, y cómo íbamos a hacer para que en un panorama de tanta opacidad, con un clima tan tenebroso, cómo íbamos a hacer para que haya algo de luz y algo de risa. Bueno, no me caracterizo por ser una persona optimista, lo sé, pero pudimos, y ese es el gran éxito para mí. O sea que ya haber podido es un montón, ahora, y me preparo la verdad que con todo, porque quiero realmente que nos vaya bien y que podamos sostener todo lo que logramos construir en noviembre y en diciembre".

Juampi: "Sí, lo mismo, una expectativa así también de sostener, también de poder abordarlo uno con la alegría que se merece esto y que está bueno, bueno, de verdad. Entonces, como Franco, con esa misma expectativa y con esa misma voracidad de ya mañana llegar al teatro, encontrarnos todos por primera vez después de dos meses, y desde mañana que tenemos el ensayo general hasta el estreno seguramente va a haber un montón de cambios, así que con esa expectativa de ponerme a trabajar en esto y dar lo mejor".

Pregunta: ¿Es difícil afrontar así como actores, cambios constantemente, de decir, bueno, en este ensayo general tenía esto programado, pero una semana antes del estreno me lo cambiaron?

Juampi: "No, es mejor. A mí me encanta que haya esa fisura por donde entran cosas nuevas y se salen cosas que ya quedaron viejas. Me gusta, me hace bien, me renueva, siento que me aburro menos que por ahí diciendo lo mismo todas las noches, todas las veces. Me parece mucho más divertido que pase esto. Incluso tampoco ya en las seis funciones que hicimos en diciembre, ninguna fue igual a la otra porque también todo el tiempo vivimos en un contexto en el que todo el tiempo hay noticias que dan mucha tela para cortar y entonces también de repente han aparecido figurones y personas en la sala a las que también se las participa, entonces todo el tiempo hubo cambios el año pasado en las funciones".

Pregunta: Con los nuevos cambios hay que volver a invitar a Moria, entonces, ¿cómo vivieron ese momento?

Juampi: "Espectacular porque además de Moria vino Lorena Vega, Georgina Orellano, Adriana Varela, que es como una madre para mí, Adriana. Todas fascinadas, las cuatro subieron al escenario, nos dieron unas devoluciones de locos, así que fue increíble".

Franco: "Sí, suscribo al pie de la letra todo".

Pregunta: ¿Y tiene alguna expectativa de algún invitado que ustedes digan, quiero que esté? Sea a nivel político, artista, como que ustedes digan, necesito que me venga y que me dé una devolución.

Juampi: "Yo quiero que venga Javier Milei. No, no, hay un montón de gente que uno admira y que trabaja como artista, como político. Todos son bienvenidos y yo tengo la expectativa puesta en que el que venga, darle lo mejor. No es como que estoy pensando, ay, me gustaría que viniese tal persona particular, me gustaría que viniese todos en general, más que uno en particular".

Franco: "Sí, total. No, quería decir algo respecto de trabajar con la actualidad, que es importante. No solamente como actor es más vertiginoso y por ende más excitante, sino que en este caso, como los textos son de Viviana Viola, es mucho más desafiante, porque no son textos escritos a la que te criaste. En general son juegos de palabras muy complejos, son giros lingüísticos, son trucos que hace con las palabras para lograr el efecto cómico sobre la realidad política, que no son fáciles ni de estudiar, ni de decir. Eso le agrega un plus, no quiero ser tampoco hipócrita, hay momentos en que me quiero dar la cabeza contra la pared y digo, ¿cómo salgo de este entuerto? ¿Cómo digo esto? ¿Cómo hago? Para mí la palabra escrita es sagrada siempre, entonces, bueno, yo me la tomo súper en serio. Si está escrito lo tengo que decir como está escrito, eso tiene una condensación y un peso específico que tengo que respetar a rajatabla. Entonces, bueno, se vuelve mucho más trabajoso, pero a la vez esa es la garantía de la calidad. El espectáculo tiene calidad discursiva, escénicamente y textualmente. Hay mucha calidad en la escena y hay mucha calidad, a mi criterio, en los textos".

Pregunta: ¿Tienen alguna escena ahora de lo que ya armaron que capaz cambien para el estreno, pero que digan, esta es mi favorita? no sé si me la pueden contar tampoco.

Juampi: "No, yo personalmente no tengo ninguna parte favorita, más que otra, ninguna parte se me hace como que me da más paja que otra. Todo me gusta, también eso, es una hora y diez que dura el espectáculo, que es muy arriba, yo no puedo creer cuando ya estoy poniéndome para el final las plumas y todo eso, no puedo creer que ya llegamos a ese momento, se me pasa volando realmente, es como cuando te subís a una montaña rusa y te largan y cuando te querés acordar ya terminó y decís, ¡ay, la puta madre, quiero otra vez! Pasa muy rápido y por eso no hay ninguna parte que, tanto para mí como intérprete, se me haga tediosa ni larga ni nada, y mucho menos para el público, y de la misma forma te digo que tampoco hay ninguna parte que diga, esta me gusta especialmente, todo me gusta, porque está muy bien, como te decía Franco recién, además de lo discursivo, está muy bien todo planteado escénicamente, uno lo puede disfrutar haciéndolo y eso se nota, se siente, se transmite, y entonces felicidad, felices de tener a Alejandro Tantanian dirigiéndonos.

Pregunta: ¿Me hacen un resumen de lo que se va a ver esta nueva temporada?

Franco: "A ver, es un ahora a tope de humor político corrosivo, de resistencia real, es una hora, una hora y diez, pero vamos a decir una hora, de auténtica renovación del café concert, que en Buenos Aires fue tan importante en los años 60, en los años 70, en los 80, y que creo que este es un regreso realmente muy, muy vistoso de ese género divino que es el café concert, y que van a ver a un artista en escena descomunal como Juan Pablo Mirabelli, que con el paso de las funciones, a los personajes que le toca hacer a Juampi, les ha ido encontrando, porque es un gran actor, les ha ido encontrando mucha más personalidad que lo que uno ve de los personajes, y a mí eso me resulta conmovedor, ver cómo los personajes viven adentro de un actor como Juampi, independientemente de lo que los personajes digan o hagan, tienen una vida cada día más grande adentro suyo, y para mí ese trabajo es ver, poder ver ese trabajo, desde la escena y para el público, créanme que vale la pena".

Juampi: "Déjame a mí resumir un poco lo que vamos a ver, Franco habló de mí, yo necesito hablar de Franco, de que el minuto cero que tuve esta idea de hacerlo, yo supe que Franco era la persona indicada por el capo cómico de este café concert, que tiene el swing y la genialidad en la lengua que no tiene nadie más en mi vida, alrededor mío, ni en ningún lado donde yo pueda ir, voy a encontrar una persona con la brillantez y la contundencia de lo que para mí yo considero que está bien en la vida, de la ética y de lo que yo considero que está bien, vengan a ver a una persona con mucho swing, a dos personas, somos hermosos en escena".

Funciones de Como nunca... ¡otra vez!

Sábado 8

Viernes 14

Sábado 22

Viernes 28