Martín Savi deslumbró con dos presentaciones a sala llena en el teatro

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"Tengo 21 años, canto desde que tengo uso de razón, y no imagino mi vida sin la música. Me nutro cada vez que subo al escenario, es como si se tratara de un rito reverencial. Sigo creciendo, me sigue sorprendiendo cada paso logrado en mi carrera. Estos conciertos llegaron a mi vida profesional para indicarme que estoy en el camino correcto. Que aun tengo que seguir luchando por lo que creo, y fundamentalmente, por crecer como artista", sentenció Salvi.

Martín Savi, rumbo a la conquista del mercado europeo

Tras este éxito rotundo en su tierra natal, Martín Savi regresará a Barcelona para continuar grabando la 13ª temporada de "Tu Cara Me Suena España". Emitido por Antena 3, este certamen es uno de los reality shows más exitosos y vistos de la televisión española.

Con su incorporación, Savi alcanza un hito sin precedentes al convertirse en el primer argentino en la historia en participar en este prestigioso formato. Este paso representa un punto de inflexión en su carrera, obligándolo a alejarse de su zona de confort lírica para mimetizarse con grandes íconos del pop y el rock internacional.

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Surgido del Coro de Niños del Teatro Colón y formado en la academia de Valeria Lynch, Martín Savi ha construido una trayectoria que incluye hitos como haber cantado para el Papa Francisco en la Capilla Sixtina y haber sido invitado por Julio Iglesias a compartir el escenario del Luna Park a los 12 años. Ganador del Festival de San Remo Junior 2019, hoy se posiciona como una de las voces más prometedoras y con mayor proyección en el mercado hispanohablante.