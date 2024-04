Gran Hermano: Furia habló con Santiago del Moro sobre su salud y su salida de la casa

Pese a la preocupación, Furia quiso aprovechar para hacer una estrategia con su salida y anunció: "Quieren eliminarme del juego, asique la idea es decir que voy a eliminar la casa por mi salud".

"Más allá de lo que tenga, sea grave o no, yo no me quiero ir. Me quiero quedar hasta la final. Dejé todo en mi vida para estar acá adentro", sostuvo la participante.

Furia habló en vivo con Santi Del Moro y comunicó sus pasos a seguir ante su pronta salida









El anuncio de Furia a sus compañeros, broma mediante

"Mañana ya no me van a ver. Tengo que abandonar el juego. Lo quiero pasar con mi familia por si es algo muy importante. No quiero molestar a gente y creo que primero está mi salud. Creo que primer estoy yo. No se pongan mal", dijo Furia, en lo que fue parte de su estrategia personal.

Luego, Juliana contó que se trataba de una "joda", y si bien ratificó que saldrá a hacerse estudios, aseguró que volverá.

Furia comunicó su salida a sus compañeros para realizarse los estudios clínicos y lo hizo entre risas







