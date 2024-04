Fuerte cruce entre Coti Romero y Furia en el vivo de Gran Hermano: "Que se vaya la mugrosa"

“Quiero que se vaya esta mugrosa”, dijo Furia ante el pedido de respeto de Del Moro. “Respeto no, porque ella no lo tuvo conmigo. Yo con la gente gay y homosexual no tengo problema. Soy bisexual", agregó.

Juliana fue salvada por el público y aprovechó para tirar el último dardo





Y, siguió: "Meter palabras en mi boca que no dije no lo voy a aceptar. Sos hermosa Coty, estás perdiendo todo”.

Ante esto, Constanza respondió: "Estoy agradecida con esto, se que todo se ve, estoy tranquila con eso. Yo no vine acá a faltarle el respeto a nadie, ni a mezclar cosas personales".

"Para mí esto es un juego y lo entiendo perfectamente, por algo también estoy acá. Todos somos buenas personas y tenemos valores increíbles, que para mí eso no tiene por qué mezclarse y tampoco faltar el respeto", cerró la correntina.