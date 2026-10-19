Gala de eliminación en MasterChef Argentina: a qué hora empieza y quiénes están en la cuerda floja
Telefe emite esta noche una nueva gala crucial donde los participantes con delantal negro definirán su continuidad en el certamen.
La tensión en la pantalla de Telefe promete alcanzar su punto máximo. Este lunes, a partir de las 22:15, la cocina de MasterChef Celebrity abre sus puertas para una gala de eliminación en la que una de las figuras quedará fuera de competencia tras una ronda con duras devoluciones por parte del jurado.
La emisión se transmitirá por la señal de Telefe y estará disponible en simultáneo por sus plataformas digitales. Durante la velada, los famosos deberán superar una prueba de alta exigencia técnica para convencer a los jueces y evitar la expulsión.
Los nominados con delantal negro y el desafío de la noche
En esta oportunidad, los famosos que no lograron convencer a los jueces en las pruebas de clasificación previa y quedaron complicados en la cuerda floja luciendo el delantal negro son Grego Rossello, Nazareno Casero, Mike Amigorena, Sebastián Presta, Lizy Tagliani y Morena Beltrán, quien, según se le escapó al Pollo Vignolo, podría ser la próxima eliminada.
Todos ellos deberán enfrentarse en una jornada donde la precisión en las cocciones, la sazón y el manejo del tiempo serán determinantes para asegurar la permanencia. Sin margen para errores, cualquier fallo en las preparaciones podría resultar definitivo y dejar al ejecutante al margen de la competencia conducida por Wanda Nara.
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