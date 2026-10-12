¿Morena Beltrán afuera de MasterChef? El ida y vuelta con el Pollo Vignolo que la dejó en evidencia
La periodista deportiva se mostró sumamente incómoda luego de que el conductor del programa donde trabaja indicara que ya no estaba en competencia.
Lo que debía ser un pase de programa distendido o un comentario al pasar terminó convirtiéndose en un verdadero blooper televisivo. Durante la transmisión del programa Fútbol 90 por ESPN, el Pollo Vignolo puso en un aprieto a su compañera Morena Beltrán al preguntarle sin rodeos por su continuidad en el certamen de MasterChef (Telefe).
Todo comenzó cuando en la mesa de debate se empezó a hablar sobre las habilidades culinarias de los integrantes del equipo. Fue en ese instante cuando Oscar Ruggeri, con su tono característico, encaró directamente a la periodista: "Vos no vas a hablar... ¿Qué estás cocinando, vos? ¿O te echaron?".
La cara de sorpresa y la reacción de Morena Beltrán
Sorprendida por la pregunta que amenazaba con romper las estrictas cláusulas de confidencialidad y los tiempos de emisión del certamen de cocina, Morena Beltrán cambió el gesto de inmediato, abriendo los ojos de manera cómica y desmintiendo rápidamente la situación: "¡No, no!", intentó frenar entre risas.
"¿No, todavía no se sabe?", dijo Vignolo, intentando frenar el spoiler al advertir la cara de la periodista deportiva.
Ante la reacción de Morena y las miradas de complicidad en el estudio, el Pollo bajó el tono e intentó arreglarla: "Ah... ¿estás peleándola?", le preguntó. "Sí, se pelea, se pelea", acotó la periodista para salir del paso.
Para salir del incómodo momento, Morena contó uno de los últimos platos que le tocó preparar: "Ayer me fue bien... ayer hice un arroz con calamar muy rico". Sin embargo, la brecha de la duda ya había quedado abierta en el piso, desatando las risas de sus compañeros y dejando entrever que el camino en las hornallas está cada vez más difícil.
Al viralizarse este video en redes sociales, algunos consideraron que -entendiendo que MasterChef está grabado- es probable que Morena ya sepa que está eliminada, en caso de ser así. No obstante, la periodista aún no puede revelar detalles porque, de existir la eliminación, recién se verá en los próximos días.
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