¿Morena Beltrán afuera de MasterChef? El ida y vuelta con el Pollo Vignolo que la dejó en evidencia

Para salir del incómodo momento, Morena contó uno de los últimos platos que le tocó preparar: "Ayer me fue bien... ayer hice un arroz con calamar muy rico". Sin embargo, la brecha de la duda ya había quedado abierta en el piso, desatando las risas de sus compañeros y dejando entrever que el camino en las hornallas está cada vez más difícil.

Al viralizarse este video en redes sociales, algunos consideraron que -entendiendo que MasterChef está grabado- es probable que Morena ya sepa que está eliminada, en caso de ser así. No obstante, la periodista aún no puede revelar detalles porque, de existir la eliminación, recién se verá en los próximos días.