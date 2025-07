Tato Algorta reveló qué hará con el premio que ganó en Gran Hermano: todos los detalles

Sobre o que proyecta, Tato aseguró que: : “Fue hermoso lo que pasó, gané y ahora tengo que pensar en lo que viene, y eso me genera ansiedad, estar a la altura, seguir enganchando al público, seguir trabajando, seguir visibilizado, y la verdad es que mi cabeza está en eso, en el vínculo con la gente, pero es un poco difícil para mí pensar mucho en lo que viene, así que trato de pensar, pero manteniéndome en el presente”.

En tanto confesó que le gustaría estar en los medios. "No tengo idea qué oportunidades van a surgir, no quiero decirle a nada hoy, pero si me preguntan qué quiero, debatir, discutir, charlar, conducir, y apunto a lo más alto”.

En cuanto a lo que le dejó el reality de convivencia puso en valor las nuevas amistades, al tiempo que al ser consultado específicamente por Luciana, contó que “yo sí tuve un proceso de abrir mucho la cabeza, todo lo analizo, todo lo evalúo, no doy nada por cierto, y trato de tener mi propio criterio. Obviamente de chico, por cómo me criaron, por cómo fue la sociedad, tenía la cabeza muy cerrada, y cambié mucho después de una pareja que me invitaba mucho a discutir los prejuicios y los estereotipos”. “Agradezco mucho eso, porque Luci es lo más lindo que hay, y la adoro y me pone muy contento, porque me enriqueció mucho su afecto”, precisó a Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Para cerrar envió un mensaje a su público: “Salir de la zona de confort es lo más importante, muchas veces por no decepcionar a los padres, a la familia, a los mandatos, no nos animamos, y quizás si yo hubiera hecho eso estaría frustrado en casa, y me habría perdido de todo esto”.

“Yo tenía muy el chip de trabajar para ganar plata, y sobrevivir, una idea muy conservadora, y entiendo que el país no está en una situación tan fácil como para animarse a patear el tablero. Pero creo que uno se tiene que preguntar porqué no cambiar tu vida, tomar pequeñas decisiones que te ayuden a ser quien querés ser. Creo que hay que animarse a dar ese salto, saltar a la pileta y que sea lo que dios quiera. La vida te puede sorprender y darte muchas alegrías”, concluyó.