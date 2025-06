Quiénes son los dos exparticipantes de Gran Hermano que habrían iniciado un romance tras la final

A lo que Gastón respondió: "Yo no sabía que había dicho que le gustaba, pero ella viva, sabiendo que se le iban a tirar todas, no sacó las uñas, sino lo siguiente". Y agregó: "Apretaditos, apretaditos. Pásame el número, que te doy el número. Y todas odiadas con Sabrina porque se lo choriceó, se lo ganó".

¿Qué dijo Sabrina Cortéz sobre el supuesto affaire con Juan Pablo?

Sabrina Cortéz para conocer su versión sobre los rumores de un posible romance con Juan Pablo tras la final de Gran Hermano. Al respecto, la exparticipante fue clara en su respuesta: "Estoy soltera, pero no me fui con él de la fiesta. Sí charlamos y tenemos la mejor, pero no nos fuimos juntos".

Luego, recordó que desde sus primeros días en la casa, Juan Pablo ya le llamaba la atención: "Desde el día 2 que él ingresó a la casa dije que me parecía un pibe fachero, y en el juego, interesante. Cuando me preguntaron quiénes creía que iban a ser los finalistas, en un papel lo puse a él y a otros que no llegaron muy lejos. Siempre me pareció un pibe que tenía algo especial", explicó.

También compartió qué espera en una pareja: "La realidad es que con ser lindo no basta. Tenés que conocer a la persona, llevarte bien, que te guste su humor, tener piel, y que haya un interés de ambos lados".

Sobre la fiesta que se llevó a cabo luego del final del programa, la rubia aclaró cómo fueron realmente las cosas: "De todas maneras, sí me lo crucé en la fiesta, charlamos. Re buena onda. Pero no me fui con él. Me fui con todos mis compañeros de Fuera de joda, Nacho, Fede, Mora, Lean, Meli y Furia".

A su vez, quiso dejar en claro: "Nada que ver con lo que dijeron, pero sí me parece un hombre lindo, fachero, respetuoso, buen pibe. También se lo nota muy enroscado. Hay que ver cómo es en su vida cotidiana, si se enrosca por todo, es un problema. Pero sí, es un pibe con facha".

Para cerrar, si bien negó que haya pasado algo por el momento, no descartó del todo una posibilidad a futuro: "Yo no sé si estoy para darle ese lugar a otra persona. Pero sí, obvio, me encantaría conocerlo. No sé cuán bueno puede estar para mí engancharme con un pibe que me puede hacer mierda. Pero sí, me parece fachero y buena persona".