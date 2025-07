Graciela Alfano se sumó a las críticas de Moria Casán hacia Susana Giménez: "No le debo nada"

En este sentido, se esperanzó en que "todo pasa, todo cambia", sosteniendo que "esa es la verdadera sabiduría". También habló de sus hijos y de cómo afrontó las dificultades del pasado en su adultez: "Las heridas no se curan, se llevan con dignidad".

A corazón abierto, la diva rememoró: "Mi ícono se construyó con años de laburo, dolores y reinvenciones". En tal sentido, ahondó en su carrera artística y recordó a Susana Giménez, de quien aseguró: "No le debo nada. Ella me debería por todos los programas que hice de onda".

En referencia a esto, la exvedette se sumó a las críticas de Moria Casán y disparó: "Susanita querida, te habló directamente, cuando se dijo que vos me habías echado o habías pedido que yo no entré en un restaurante en Miami, y vos entraste después y no me saludaste... ahí me dijeron 'Susana quería que no entraras'. Después me llama Susana y me dice 'ay, ¿por qué contaste esto? ¿cómo podés creer que yo puedo decir algo así de vos?'".

"Mirá, yo no le debo nada a la señora Giménez, ella me debería a mi porque he ido a un montón de programas, como dice Moria, no cobramos y te hacemos el programa con la mejor de las ondas. Y ahora sale con una de la nada...", manifestó.

Embed - GRACIELA ALFANO VISITÓ a la NEGRA VERNACI | #LaNegraPop