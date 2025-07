Graciela Alfano se metió en la pelea de la China Suárez con Benjamín Vicuña: qué dijo

Esto hizo que varias personas opinen y Graciela Alfano no dejó pasar la oportunidad para meterse en la polémica. "Qué buena noticia. Un padre se hará cargo full time de sus hijos, como han hecho tantas madres. Trabajarás menos para darles más tiempo de calidad, tampoco te hace falta el dinero Benja. Y comparar el tiempo de trabajo con tiempo de hijos, no se puede. Vives en mi cuadra así que te veré a diario ocupándote de ellos. Lo que necesites", escribió Graciela Alfano en sus redes sociales al enterarse de las fuertes acusaciones que hizo Eugenia a su ex pareja y papá de sus dos hijos menores.