Gran Hermano: Luciana fue sancionada por moverse en el "Congelados"

El dueño de casa reunió a todos en el living y comunicó la decisión. “Lamento haber comprobado que Luciana no acató estas reglas. Vuelvo a decir que entiendo tu emoción, Luciana. La entiendo. Y no sabés cómo me alegra que hayas podido vivir ese momento tan esperado, tan hermoso. Pero me veo obligado a aplicarte una sanción”, comenzó diciendo.

Acto seguido, comunicó su decisión: “Luciana, te informo que a partir de este momento estás nominada. Es decir, formas parte de la próxima placa de la semana. Además no podrás ser salvada por el líder”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/1881878585578762430?t=sGC8OemGcArvtZ5GlnxAeg&s=19&partner=&hide_thread=false Luciana no cumplió con las reglas del juego "congelados" y el Big decidió imponer una sanción



Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/9WCyOWGteY — Gran Hermano (@GranHermanoAr) January 22, 2025

Quién es el líder de esta semana en Gran Hermano

Después de una competencia de preguntas y respuestas de interés general y Gran Hermano, Santiago se convirtió en líder de la semana tras un picante mano a mano con Ulises. Esto hará que el resto de los jugadores piense la estrategia que aplicará este miércoles en el confesionario.

Por otro lado, el líder hará uso de sus beneficios y el próximo jueves terminará de definir quiénes se someterán al voto telefónico del próximo domingo.

Esta semana, Tato deberá fulminar a dos compañeros, quitarle la posibilidad de jugar la prueba del líder a un compañero, mientras que el jueves deberá salvar y mandar a otra persona a placa.

Esto será algo muy interesante, ya que todos deberán pensar muy bien los pasos que darán para conseguir su objetivo y mantenerse en el juego el mayor tiempo posible.