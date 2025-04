¡Revivió la guerra! Nadia Epstein disparó contra Marianela Mirra: "Ninguna mujer digna..."

Tras esto, salió a hablar su histórica enemiga y excompañera de reality show, Nadia Epstein, con quien "Male" tiene una rivalidad irreconciliable. En "A La Tarde" (América), la exparticipante del certamen de Telefe habló con Karina Mazzocco y sostuvo que Marianela se refería a Alperovich como "la chancha", su apodo: "En esa época no había tanta red social y nosotros hacíamos muchas presencias en diferentes boliches de diferentes provincias. Y lo que me pasó en Tucumán fue loquísimo porque un montón de personas me vinieron a decir 'Nadia, Marianela es amante de Alperovich'".

"Y yo decía 'es gente que no conozco, no puedo estar creyendo esto', pero era mucha la gente. Entonces, se me ocurrió preguntarle a personas 'importante' que se me acercó y me dijo 'yo la escuché hablar una vez de la chancha y la chancha es Alperovich'", continuó relatando.

Y agregó: "Ella fue la amante en todo momento, hasta ahora, que la mujer le soltó la mano con justa razón, porque abusó de una chica. Creo que ninguna mujer digna y honesta estaría con un hombre que abusó de una persona y está comprobado, por algo está preso. Me da asquito alguien así".

"¿Qué tipo de amor puede haber cuando sos 20 años amante y cuando te reconoce es porque está en las últimas? Eso no es amor, es porque sabés que algo te va a quedar", disparó Epstein, al mismo tiempo que aseguró que Mirra "está enamorada de la plata".

El día que Nadia Epstein le dijo a Marianela que salía con "un hombre casado"

