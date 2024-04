Manzana confesó que salió de Gran Hermano sin protocolo

En una conversación con Zoe Bogach, reveló todos los detalles. “¿Querés contar cuando te sacaron?”, le preguntó la compañera y Manzana aseguró: “Me levanté muy temprano, tipo deben haber sido las 7 de la mañana. Gran Hermano me llamó y me dijo que me prepare, que me iban a abrir las puertas e iba a salir. Ahí mismo me bañé, me cambié y salí”.

La confesión de Manzana sobre su salida de Gran Hermano

“¿Te vendaron los ojos o algo?”, le preguntó Zoe sorprendida y Manzana le respondió que no. Entonces, rápidamente la cámara y se fue a otro sector de la casa.

Juliana "Furia" Scaglione, salió el miércoles por la mañana de la casa para hacerse unos estudios médicos, luego de que algunos valores de los estudios que le hicieron en la casa generaran preocupación.

Regresó el mismo día, a las pocas horas, y según afirmó Santiago del Moro, una parte de los exámenes que le hicieron dieron bien pero deben esperar los resultados de varios otros.