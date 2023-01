Maxi de Gran Hermano: "Camila está haciendo una estrategia acercándose a Alfa"

En conversación con C5N, el cordobés compartió también su alegría por haber ganado un auto 0km dentro de la casa, pero sostuvo que "conocer a Juliana" fue su "mejor premio". La relación entre ambos, aparentemente, está pasando por su mejor momento de acuerdo a lo comentado por Giudici: "Lo mío con Tini siempre fue genuino y cada vez estamos mejor".

maxi gran hermano c5n

Finalmente, el exparticipante de GH no abandonó el móvil sin antes opinar sobre la nueva polémica del reality show: el posible romance entre Walter 'Alfa' Santiago, de 61 años, y Camila Lattanzio, de sólo 21, al que muchos ya mencionan como un "CALFA", en relación a los nombres de los protagonistas de la historia.

En este sentido, Maximiliano señaló: "De parte de ella es una estrategia, no creo que lo vea como un padre por las cosas que Alfa le dice, y de parte de él estoy seguro de que no la ve como una hija".

Al ser consultado sobre si volvería a entrar en la casa, el oriundo de Córdoba comenzó a reír y no dudó en su respuesta: "Si me lo sacan a Alfa, entro, sino no entro ni a gancho".