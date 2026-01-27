Harry Styles regresa con "Aperture", el primer single de su nuevo álbum
El reconocido artista volvió a sacar música y sorprendió a sus fans anunciando su disco y un tour global durante el 20256.
La superestrella mundial ganador del GRAMMY®, Harry Styles, estrenó el videoclip de "Aperture", el single principal de su esperado nuevo álbum KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. previsto que se publique a nivel mundial el 6 de marzo de 2026 a través de Columbia Records. El videoclip de "Aperture" muestra a Harry colaborando una vez más con el aclamado director Aube Perrie ("Satellite", "Music For A Sushi Restaurant"). Escucha "Aperture" aquí y mira el videoclip aquí.
KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. es el cuarto álbum de estudio de Harry Styles y el primer lanzamiento musical desde el álbum récord Harry's House de 2022, que se llevó el premio máximo a Álbum del Año en los Grammy Awards 2023. El nuevo álbum de 12 temas fue escrito por Harry y producido ejecutivamente por Kid Harpoon, véase la lista completa de canciones más abajo.
KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. está disponible para reserva anticipada en todos los minoristas físicos y digitales del mundo. Además, ofertas exclusivas de color y paquetes disponibles en la tienda web del artista.
Harry hará su tan esperado regreso al escenario global con una residencia en siete ciudades en 2026. Promocionado por Live Nation, Together, Together incluirá 50 paradas en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney de mayo a diciembre. Styles actuará exclusivamente en estas ciudades en 2026.
Entre los momentos destacados de la gira se incluyen 30 conciertos en el Madison Square Garden de Nueva York y una temporada de seis noches en el estadio de Wembley. Los invitados especiales incluyen a Robyn, Shania Twain, Fcukers, Jorja Smith, Jamie xx, Fousheé y Skye Newman en fechas seleccionadas.
KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. TRACKLIST
1. Aperture
2. American Girls
3. Ready, Steady, Go!
4. Are You Listening Yet?
5. Taste Back
6. The Waiting Game
7. Season 2 Weight Loss
8. Coming Up Roses
9. Pop
10. Dance No More
11. Paint By Numbers
12.Carla’s Song
