Harry Styles regresa con "Aperture", el primer single de su nuevo álbum

La superestrella mundial ganador del GRAMMY®, Harry Styles, estrenó el videoclip de "Aperture", el single principal de su esperado nuevo álbum KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY. previsto que se publique a nivel mundial el 6 de marzo de 2026 a través de Columbia Records. El videoclip de "Aperture" muestra a Harry colaborando una vez más con el aclamado director Aube Perrie ("Satellite", "Music For A Sushi Restaurant"). Escucha "Aperture" aquí y mira el videoclip aquí.