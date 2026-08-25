HBO Max: se estrenó una aclamada película protagonizada por Hugh Jackman basada en una historia real
HBO Max incorporó a su catálogo una película musical basada en una historia real que combina romance, drama y segundas oportunidades.
El catálogo de HBO Max continúa sumando producciones que mezclan diferentes géneros y que buscan conquistar a los espectadores con historias emotivas. Una de las incorporaciones que llamó la atención es una película que combina música, romance y drama a partir de una historia que ocurrió fuera de la pantalla.
La producción tiene como protagonistas a Hugh Jackman y Kate Hudson, quienes interpretan a dos músicos atravesados por momentos personales difíciles que encuentran una nueva oportunidad cuando deciden unir sus talentos. El film utiliza las canciones de Neil Diamond como parte central de un relato marcado por los sueños, las pérdidas y la búsqueda de una segunda oportunidad.
Más allá de la música, la película pone el foco en el vínculo entre sus protagonistas y en las dificultades que deben superar mientras intentan construir una carrera juntos. La historia está inspirada en Mike Sardina y Claire Stengl, quienes formaron el dúo tributo Lightning & Thunder.
De qué trata Song Sung Blue
La historia comienza con Mike Sardina, un músico que atraviesa una etapa complicada y trabaja como imitador de Don Ho. Su vida empieza a cambiar cuando conoce a Claire Stengl, una cantante con quien comparte su pasión por la música y los escenarios.
El encuentro se produce durante una feria estatal de Wisconsin y rápidamente surge una conexión que va más allá de lo artístico. Claire le propone a Mike comenzar a interpretar canciones de Neil Diamond, una decisión que termina dando origen a un nuevo proyecto musical.
Así nace Lightning & Thunder, una banda tributo que empieza presentándose en pequeños bares y escenarios locales hasta conseguir reconocimiento en la zona de Milwaukee. Sin embargo, el crecimiento artístico también estará acompañado por desafíos personales que pondrán a prueba a la pareja.
El eje de la película no está centrado en la trayectoria de Neil Diamond, sino en dos artistas que buscan reconstruir sus vidas a través de la música. El éxito, las crisis y distintas pérdidas marcarán un camino en el que ambos deberán encontrar la manera de seguir adelante.
Reparto de Song Sung Blue
- Hugh Jackman
- Kate Hudson
- Michael Imperioli
- Ella Anderson
- King Princess
- Mustafa Shakir
- Hudson Hensley
- Fisher Stevens
- Jim Belushi
El elenco reúne figuras reconocidas de Hollywood y acompaña una historia en la que la música funciona como el motor principal para atravesar los momentos más difíciles.
Trailer de Song Sung Blue
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