HBO Max: se estrenó una aclamada película protagonizada por Hugh Jackman basada en una historia real

Así nace Lightning & Thunder, una banda tributo que empieza presentándose en pequeños bares y escenarios locales hasta conseguir reconocimiento en la zona de Milwaukee. Sin embargo, el crecimiento artístico también estará acompañado por desafíos personales que pondrán a prueba a la pareja.

El eje de la película no está centrado en la trayectoria de Neil Diamond, sino en dos artistas que buscan reconstruir sus vidas a través de la música. El éxito, las crisis y distintas pérdidas marcarán un camino en el que ambos deberán encontrar la manera de seguir adelante.

Reparto de Song Sung Blue

Hugh Jackman

Kate Hudson

Michael Imperioli

Ella Anderson

King Princess

Mustafa Shakir

Hudson Hensley

Fisher Stevens

Jim Belushi

El elenco reúne figuras reconocidas de Hollywood y acompaña una historia en la que la música funciona como el motor principal para atravesar los momentos más difíciles.

Trailer de Song Sung Blue