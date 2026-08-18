HBO Max: la serie con tintes de comedia que todos están mirando
El contenido sigue a un diseñador gráfico contratado por una compañía tecnológica dentro de la única colonia habitada en el planeta Marte.
Fired on Mars es una serie de televisión estadounidense de comedia y ciencia ficción animada para adultos creada por Nate Sherman y Nick Vokey para la plataforma HBO Max. La producción ejecutiva de la obra estuvo a cargo de Sherman, Vokey, Carson Mell y Brian A. Miller, con Jackie Buscarino como productora supervisora.
El apartado musical contó con la composición de Grey Gersten, el montaje fue realizado por Rob Getzschman y los servicios de animación fueron desarrollados por el estudio Rough Draft Studios.
De qué trata Fired on Mars
La trama argumental sigue a Jeff Cooper, un diseñador gráfico contratado por la compañía tecnológica Mars.ly dentro de la única colonia habitada en el planeta Marte.
Tras ser despedido bajo el argumento de que su puesto resulta redundante, el protagonista se ve imposibilitado de reubicarse en otra área o retornar a la Tierra, quedando confinado en las instalaciones de la empresa. La narrativa aborda su intento por redefinir su vida e identificar un nuevo propósito personal mediante la guía de gurús excéntricos, al tiempo que busca sortear la burocracia corporativa de la firma y sostener una relación a distancia con su pareja, Hannah, quien permanece en la Tierra.
Tras desempeñarse durante siete meses como diseñador gráfico para la empresa Mars.ly en Marte, Jeff Cooper es cesanteado debido a que su puesto resulta declarado redundante.
Ante el fallecimiento imprevisto de una empleada del área de Dreamspiration, Jeff postula para cubrir la vacante; sin embargo, la posición es otorgada a Ted, un trabajador que permanece en estado de sueño suspendido dentro de un contenedor acuático denominado el Tanque.
Reparto de Fired on Mars
- Luke Wilson como Jeff Cooper.
- Tim Heidecker como Darren Young.
- Sean Wing como Brandon O'Brien.
- Chase Bernstein como Hannah.
- Pete Davidson como Martin.
- Cedric Yarbrough como Jaxton Olivier.
- Amara Karan como Crystal.
- Pamela Adlon como Reagan Smith.
- Leslie David Baker como Hubert Danielson.
- Frankie Quiñones como Ted.
- Al Di como Di Wei.
- Stephen Root como Mark.
- Adewale Akinnuoye-Agbaje como Abbas.
- Emily Watson como Sheila.
- Thomas Haden Church como Trevor Sullivan.
- Carson Mell como Sluggo Buchinsky.
Trailer de Fired on Mars
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario