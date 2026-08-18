HBO Max: la serie con tintes de comedia que todos están mirando

Tras ser despedido bajo el argumento de que su puesto resulta redundante, el protagonista se ve imposibilitado de reubicarse en otra área o retornar a la Tierra, quedando confinado en las instalaciones de la empresa. La narrativa aborda su intento por redefinir su vida e identificar un nuevo propósito personal mediante la guía de gurús excéntricos, al tiempo que busca sortear la burocracia corporativa de la firma y sostener una relación a distancia con su pareja, Hannah, quien permanece en la Tierra.