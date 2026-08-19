HBO Max: la película con mucha tensión psicológica que es tendencia

Convencidos de su teoría, deciden secuestrarla y llevarla a un lugar apartado para intentar obtener respuestas. A partir de ese momento, la situación se vuelve cada vez más tensa y la película comienza a jugar con una pregunta central: quién está diciendo la verdad.

Mientras Teddy parece cada vez más atrapado por sus propias creencias, Michelle mantiene una actitud que alimenta nuevas dudas. Esa dinámica convierte el enfrentamiento entre ambos personajes en el verdadero motor de la historia.

De esta manera, Bugonia no se limita a contar una historia sobre extraterrestres, sino que utiliza la conspiración para explorar la paranoia, la manipulación y la dificultad de distinguir entre una idea absurda y una posible realidad.

Reparto de Bugonia

La película cuenta con un elenco encabezado por figuras reconocidas:

Emma Stone

Jesse Plemons

Aidan Delbis

Alicia Silverstone

Stavros Halkias

La química entre Stone y Plemons ocupa un lugar central en la producción, especialmente porque buena parte de la tensión surge del enfrentamiento verbal y psicológico entre sus personajes.

Trailer de Bugonia