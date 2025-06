Icardi le respondió a Wanda Nara luego de que llamara "zorra" a la China Suárez: "Soltá Wandix"

Y agregó: "Con razón andan un poco irritados del otro lado escribiendo barbaridades que no voy a reproducir en mis redes. ¿Revinculación siguen diciendo? No existe ninguna revinculación porque el vínculo siempre estuvo (dicho por especialistas, no por mí) y todo en expediente", señaló Icardi en referencia al último posteo de Wanda contra la China Suárez.