Qué declaró el policía que baleó y mató a Thiago en La Matanza: "No hubo tiempo de pensar"

"Lo hice porque pensé que a mi mamá la mataban ahí mismo y no la iba a ver nunca más", expresó el policía, que es agente efectivo de la fuerza hace cinco meses.

"Lo que se aprende en la práctica de tiro no se compara con lo que se vive en una situación así. Esto fue en segundos, no hubo tiempo de pensar", le confesó al fiscal durante su declaración indagatoria.

"Me apuntó a la cara y me dijo: ‘Dame todo o te mato’. A mi mamá la tironeaban del pelo y la apuntaban también. Yo no me resistí, les di mi mochila y el celular. Pero cuando vi que a mi vieja la seguían maltratando, pensé que la iban a matar", agregó.

En su declaración indagatoria el hombre aseguró que se identificó como policía y reconoció que efectuó varios disparos "estáticos", es decir, sin apuntarle a nadie en particular. En seguida se produjo una corrida y un tiroteo que quedaron registrados por las cámaras de seguridad de la vía pública.

Aguilar Fajardo disparó al menos 11 veces en nueve segundos: así mató en el acto a Brandon Corpus, de 18 años, e hirió a sus cómplices, identificados como Uriel Montenovo, de 21, que sufrió una lesión en la pierna, y Uriel Leiva, que se encuentra en estado crítico por un balazo en el abdomen.

Pero Aguilar remarcó en su declaración: "entre los agresores y yo, no había nadie", es decir, que no se percató de Thiago, que estaba sentado en los hombros de su papá, esperando un colectivo a una cuadra de donde comenzó el tiroteo.

Aguilar reconoció que no "había iluminación" y que "la calle estaba vacía" por la hora y la peligrosidad de la zona. También confirmó que disparó hasta que dejó de ver a los asaltantes, uno de los cuales logró fugarse.

Los investigadores encontraron el arma de los delincuentes tirada en la calle, pero se descartó que ellos hayan efectuado el disparo que mató a Thiago porque era de juguete.

El policía fue imputado por "homicidio agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa, en concurso con lesiones gravísimas culposas y tentativa de homicidio", que corresponde a la muerte del ladrón y los dos heridos.

Ahora falta sumar los cargos por la muerte de Thiago.